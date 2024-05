Giftige Gase durch Großbrand in Berlin-Lichterfelde Feuerwehr mit über 120 Kräften im Einsatz – Feuer nicht unter Kontrolle

Seit 10.30 Uhr brennt es in einer Firma für Metalltechnik in Lichterfelde. Die erste Etage eines vierstöckigen Gebäudes steht auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern in Flammen, teilte ein Feuerwehrsprecher dem Tagesspiegel mit.

Da in dem Betrieb auch Chemikalien in verschiedenen Mengen gelagert und verarbeitet werden, kommt es zu einer gefährlichen Rauchentwicklung. Die Bevölkerung im Umkreis wurde deswegen über verschiedene Katastrophenwarn-Apps gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Lüftungen und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden, so die dringende Empfehlung.

Die Feuerwehr ist mit 124 Einsatzkräften und vier Spezialfahrzeugen zur Dekontamination vor Ort. Der Brand kann nur von außen und mit Schaum gelöscht werden, unter anderem, um die Bildung von Blausäure zu vermeiden, wie der Feuerwehrsprecher berichtete.

Die Wind- und Wetterbedingungen seien günstig, sodass der Rauch nach oben abziehen könnte, so der Sprecher weiter. Verletzte gebe es keine. Bislang sei nicht absehbar, wann das Feuer unter Kontrolle sein könnte.