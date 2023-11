Glühwein und Riesenrad „Winterzauber“ in Berlin-Lichtenberg eröffnet

Rund sieben Wochen vor Heiligabend eröffnet am Freitag der Weihnachtsmarkt „Winterzauber“ in Berlin-Lichtenberg. Um 14 Uhr geht es los. Bis zum 30. Dezember erwarten die Besucher an der Landsberger Allee rund 70 Fahrgeschäfte, darunter eine Geisterbahn und ein Riesenrad. Neben gebrannten Mandeln und Glühwein bieten die Stände Leckereien aus Afrika, Spanien und der Türkei.

Zur Eröffnung am Freitag wird Bezirksbürgermeister Martin Schaefer (CDU) erwartet. Um 20.00 Uhr ist eine Feuerwerksshow geplant. Nach Angaben des Bezirksamtes wird von Freitag bis zum 30. Dezember eine Flugverbotszone für Drohnen im Umkreis des Marktes eingerichtet.

Lange war unklar, ob und wo der Lichtenberger Weihnachtsmarkt dieses Jahr stattfinden wird. Den Anwohnenden in der Frankfurter Allee/Albert-Hößler-Straße war der „Winterzauber“ im vergangenen Jahr zu laut. Deshalb hat er nun den Standort gewechselt, in die Landsberger Allee 300.

Neben einem großen Möbelhaus gibt es dort eine größere Freifläche, die auch schon für Konzerte, Monstertruck-Wettrennen und andere Veranstaltungen genutzt wurde. Anwohnende gibt es hier kaum, zumindest nicht in unmittelbarer Nähe. Im Luftraum über dem Weihnachtsmarkt gilt außerdem Flugverbot. Die Deutsche Flugsicherung hat den Luftraum bis zum Jahreswechsel gesperrt. Das Verbot gilt sowohl für Flugzeuge als auch für Drohnen aller Art. (dpa, Tsp)