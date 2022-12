Gottesdienste, Andachten, Konzerte In Berlins Kirchen wird es an den Weihnachtsfeiertagen besonders musikalisch

Mittelalterliche Gesänge, ukrainische Volkslieder und natürlich Bachs Weihnachtsoratorium: In Berlins Kirchen geht es an den Weihnachtsfeiertagen besonders musikalisch zu. Selbst wer mit klassischem Gottesdienst und Predigt wenig anfangen kann, kommt auf seine Kosten.

1 „Hochfest der Geburt des Herrn“ live im Radio

Die Weihnachtsfestlichkeiten zum 25. Dezember ganz gemütlich aus dem Bett starten? Ab 10 Uhr wird das „Hochfest der Geburt des Herrn“ live im RBB-Kulturradio übertragen. Für all diejenigen, die doch lieber mittendrin statt nur dabei sind: Da die St.-Hedwigs-Kathedrale in Mitte weiterhin geschlossen bleibt, findet das Pontifikalamt mit Erzbischof Heiner Koch ausweichend in St. Joseph in Wedding statt. Ort: St. Joseph, Müllerstraße 161

2 Musikgottesdienst in der St.-Nikolai-Kirche in Spandau

Was wären die Festtage ohne Bachs Weihnachtsoratorium? In der St.-Nikolai-Kirche in Spandau wird der erste Weihnachtsfeiertag mit dem berühmten „Jauchzet, frohlocket“ zelebriert. Mit dabei sind Vokalsolisten, die Kantorei St. Nikolai und die Capella spandoviensis.

Leitung und Orgel übernimmt Bernhard Kruse, die Liturgie wird von Pfarrer Björn Borrmann gehalten. Beginn ist um 10 Uhr. Einen Weihnachtsgottesdienst „mit vielen Liedern“ (laut Website) soll es auch am 26. Dezember geben. Mehr dazu hier. Ort: St.-Nikolai-Kirche Spandau, Reformationsplatz 1

3 Deutsch-französischer Weihnachtsgottesdienst im Französischen Dom

Zweisprachig wird der Weihnachtsgottesdienst im Französischen Dom gehalten. Teil des Angebots sind auch ein Kindergottesdienst sowie Orgelbegleitung von Kilian Nauhaus. Pfarrer Jürgen Kaiser und Pasteur Alain Rey halten die Predigten. Beginn ist um 11 Uhr. Wer sich im Dom lieber die Werke von Bach, Telemann oder Reger anhört, muss um 17 Uhr kommen. Mehr Informationen, auch zum Erwerb der Tickets hier. Ort: Französischer Dom, Gendarmenmarkt 5

4 Andacht für die Suppenküchengäste in Kreuzberg

In der Kirche St. Marien Liebfrauen in Kreuzberg stehen in der Weihnachtszeit die Bedürftigen im Fokus. Um 13.30 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag wird hier eine Andacht für die Gäste der Suppenküche gehalten. Auch ein Krippenspiel soll aufgeführt werden. Für alle anderen Besucher findet sowohl am Sonntag als auch am Montag um 9 Uhr die Heilige Messe zu Weihnachten statt. Mehr Infos gibt es hier. Ort: St. Marien Liebfrauen, Wrangelstraße 50/51

5 Besinnliche Weihnachten in der Gedächtniskirche

Klassische Weihnachtsgottesdienste in besinnlicher Umgebung kann man in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Charlottenburg finden. In Begleitung von Pfarrerin Kathrin Oxen und Pfarrer Christopher Schuller werden an den zwei Weihnachtsfeiertagen jeweils um 10 Uhr traditionelle Abendmahlsgottesdienste abgehalten.

Abends wird es besinnlicher. Am 25. Dezember wird unter dem Motto „Am Anfang war der Sinn“ ein Gottesdienst angeboten. Am 26. Dezember gibt es eine Orgelvesper mit Werken von Buxtehude, Bach und Bingham. Mit dabei sind Pfarrerin Sarah-Magdalena Kingreen und Jonas Sandmeier. Mehr Informationen gibt es hier. Ort: Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Breitscheidplatz

6 Osteuropäische Festlichkeiten in der Marienkirche

Neben dem traditionellen Weihnachtsgottesdienst um 10 Uhr bietet die Marienkirche zum ersten Weihnachtsfeiertag ein umfangreiches musikalisches Programm an. Zum Beispiel mit dem Männerchor der „Bolschoi don Kosaken“. Mit sakralen Gesängen, sowie kosakischen, russischen und ukrainischen Volksliedern setzt sich der Chor für Völkerverständigung ein. Begleitet wird er von einer Harmonika und einer Balalaika. Ein zweites Konzert beginnt gleich im Anschluss, mit einem Duo bestehend aus Daniel Schmahl (Trompete, Flügelhorn und Jagdhorn) und der Sopranistin Christina Bischoff. Im Repertoire haben sie etwa die „Nussknacker Suite“ von Tchaikowski.

O du fröhliche Eine Übersicht aller evangelischen Weihnachtsgottesdienste in Berlin gibt es online unter www.berlin-evangelisch.de/weihnachten2022. Alle Veranstaltungen rund um Weihnachten im katholischen Erzbistum Berlin sind zu finden unter www.erzbistumberlin.de/weihnachten.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es musikalisch weiter mit einem Liedersingen um 10.30 Uhr. Darauf folgt ein A-Capella-Konzert des achtköpfigen Gesangsensembles „Divertimento Vocale Berlin“. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen gibt es hier. Ort: St.-Marienkirche Mitte, Karl-Liebknecht-Straße 8

7 Festliches Weihnachtskonzert im Berliner Dom

Für diejenigen, die Spiritualität ohne Predigt oder Gottesdienst suchen, hat der Berliner Dom genau das richtige Angebot. In der traditionsreichen Kirche erklingen am 25. Dezember ab 20 Uhr die Klänge von Bachs und Händels Werken. Auch englische Weihnachtslieder sollen aufgeführt werden. Dazu am Start: Blechbläserquintett, Orgel und Sopran. Am 26. Dezember geht es weiter mit einem Chorkonzert.

Neben Bachs Weihnachtsoratorium werden auch ukrainische Weihnachtslieder vorgesungen. Falls einem das doch alles zu wenig Kirche ist, kann man an beiden Tagen auch diverse Gottesdienste und Krippenspiele besuchen. Mehr Infos und die Möglichkeit, Tickets für die Konzerte zu buchen, gibt es hier. Ort: Berliner Dom, Am Lustgarten

8 Mittelalterliche Gesänge in der Heilig-Kreuz-Kirche in Kreuzberg

Im Liegen kann in der Heilig-Kreuz-Kirche ein musikalischer Abend genossen werden. Das Vokalensemble Vox Nostra lädt am 25. Dezember ab 21 Uhr zur Entdeckung festlicher Gesänge aus dem Mittelalter ein. „Hören mit dem Herzen“, heißt es auf der Kirchenwebseite. Mehr Informationen, unter anderem zum Erwerb der Tickets, gibt es hier. Ort: Heilig-Kreuz-Kirche in Kreuzberg, Zossener Straße 65

