Großangelegte Razzia gegen Drogendealer : Berliner Polizei entdeckt Cannabisplantage in Charlottenburg-Wilmersdorf

Insgesamt waren 380 Einsatzkräfte an Durchsuchungen in vier Bundesländern beteiligt. Auch in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei Plantagen entdeckt.