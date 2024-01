Großdemo in Tiergarten 1500 Lkws sind auf dem Weg nach Berlin – hier kommt es zu Stau

Nicht nur die Landwirte protestieren in Berlin. Rund 1500 Lkws fahren am Donnerstag zu einer Kundgebung in die Hauptstadt. Der Protest ist von Donnerstag, 12 Uhr, bis Freitagabend geplant. Die Verkehrsinformationszentrale (ViZ) warnt vor Staus und Sperrungen in Tiergarten.

Es sei zudem Vorsicht geboten: „Die Lkws fahren jeweils einzeln zum Sammelort der Kundgebung“, lässt die Zentrale mitteilen. „Verkehrsteilnehmende fahren bitte entsprechend aufmerksam.“ Die Kundgebung findet um 16 Uhr am Platz des 18. März statt.

Hier kommt es zu Verkehrseinschränkungen: B5 Straße des 17. Juni/Bismarckstraße zwischen Brandenburger Tor und Kaiser-Friedrich-Straße einschließlich Großer Stern und Ernst-Reuter-Platz.

einschließlich und Altonaer Straße zwischen Klopstockstraße und Großer Stern.

zwischen Hofjägerallee/Klingelhöferstraße zwischen Von-der-Heydt-Straße und Großer Stern.

zwischen Von-der-Heydt-Straße und Großer Stern. Es wird erwartet, dass während der Kundgebungszeit zusätzlich auch die John-Foster-Dulles-Allee sowie der Spreeweg für den Kfz-Verkehr gesperrt ist.

Die Spediteure haben zu der Aktion aufgerufen, um gegen die erhöhte Lkw-Maut zu protestieren. Der Protest ist seit Dezember angemeldet. Die Ereignisse rund um den Bauernprotest am Brandenburger Tor sind im Liveblog zu lesen.