Seit Monaten streiten sich Gutachter um die Rechtssicherheit des Mietendeckels. Im November hatte eine Einschätzung des Bundesministeriums des Inneren (BMI), geführt von Horst Seehofer (CSU), Aufsehen erregt. Veröffentlicht hatte das Schreiben des Ministeriums der Berliner Bundestagsabgeordnete und CDU-Landeschef Kai Wegner.

Laut Einschätzung des BMI verstoße der Mietendeckel gegen das Grundgesetz. Das Urteil war vernichtend. Zuvor hatte Wegner selbst das BMI um Einschätzung zum Mietendeckel gebeten.

Die Details werfen Fragen auf

Dass Bundestagsabgeordnete der Regierungsfraktionen Ministerien um Auskunft bitten, ist nicht ungewöhnlich. Die Details werfen Fragen auf: Die gemeinnützige Internetplattform fragdenstaat.de veröffentlichte am Dienstag interne Mailwechsel des Innenministeriums.

Darunter ein Schriftwechsel Wegners mit dem damaligen parlamentarischen Staatssekretär im BMI und neuen Ost-Beauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz. In einer Mail, adressiert mit „lieber Kai“, begründet CDU-Mann Wanderwitz umfangreich, warum der Mietendeckel verfassungswidrig sei.

Die Stellungnahme ist diesmal noch deutlicher als davor

Interessant ist, dass das Bundesinnenministerium in einem ersten Gutachten im Juni – nicht für die Öffentlichkeit bestimmt – zu einem deutlich zurückhaltenderen Ergebnis kommt. Das Gutachten liegt dem Tagesspiegel vor.

Im August 2019 bittet Staatssekretär Wanderwitz seine Leute um ein weiteres Gutachten – ebenfalls für den internen Gebrauch. Wanderwitz will eine Klarstellung, dass es den Ländern „nicht möglich“ wäre, Regelungen wie „bspw. einen Mietendeckel“ zu erlassen.

Seine Leute erstellen ihm ein weiteres, dreiseitiges Gutachten mit dem gewünschten Ergebnis. Im Oktober schreibt Wegner an das BMI und den Staatssekretär. Der antwortet umfangreich auf die Anfrage seines Parteifreundes Wegner. Die Stellungnahme ist diesmal noch deutlicher als im zweiten Gutachten.

Das Büro von Kai Wegner weist den Verdacht zurück, er habe im Bundesministerium ein Gutachten angefragt. In seiner Funktion als baupolitischer Sprecher der CDU-Fraktion habe er lediglich „um eine ergebnisoffene Einschätzung“ gebeten. Und die lieferte Wanderwitz nach Angaben des Büros.

Allerdings entspricht sein Schreiben an Wegner fast wortgleich einem weiteren Gutachten, das laut Wegners Büro im Dezember – fast zwei Monate später – auch an andere Fraktionen ging. Dann erst habe auch Wegner das komplette Gutachten erhalten.

Dieses Papier aus dem BMI ist mit 13 Seiten umfangreicher, als die Ausarbeitung aus dem August. Als es im Dezember öffentlich wurde, war sein Ergebnis durch die Mail an Wegner längst in der Welt.

Caren Lay, stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, kritisiert: „Fachbundestagsabgeordnete bekamen es erst nach meinem Druck“. Da sei der Zweck der Schlagzeile gegen den Mietendeckel erfüllt gewesen. „Ganz schlechter Stil!“, kommentiert Lay.

Einen Absatz aus dem später veröffentlichten Gutachten ließ Staatssekretär Wanderwitz im Schreiben an Wegner weg: „Der Gesetzentwurf dürfte geeignet und erforderlich sein, den (...) Zweck (...) zu erreichen.“