Hamas-Symbol nicht nur an der FU Berlin Terror-Drohung auch gegen Olaf Scholz und Kai Wegner

Nicht nur dem Präsidenten der Freien Universität (FU), Günter M. Ziegler, wurde mit dem roten Hamas-Dreieck gedroht. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) wurden mit dem Zielsymbol für Terroranschläge markiert.

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte die FU mit der Terror-Propaganda beschmiert. Über einem der roten Hamas-Dreiecke ist der Satz „Ziegler will pay“ – also „Ziegler wird bezahlen“ zu lesen. Es könnte als Morddrohung verstanden werden.

Bislang kaum beachtetet, gab es ebenso in der Nacht zu Mittwoch ähnliche Schmierereien – diesmal in Prenzlauer Berg. Dort wurden Kanzler Scholz und Berlins Senatschef Wegner „markiert“. An einer Hausfassade an der Danziger, Ecke Greifswalder Straße stand in roter Farbe „Kai will pay“ und einfach „Scholz“ über einem roten Dreieck.

Auch Kai Wegner wurde markiert. © privat

Die Terrororganisation Hamas nutzt das Symbol seit dem Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 in Propaganda-Videos, um „feindliche Ziele“ zu markieren. Zumindest bei Wegner ist klar: Er hatte nach der Besetzung des Instituts für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität durch Pro-Palästina-Aktivsten und radikale Israelhasser Druck für eine schnelle Räumung gemacht. Und Scholz erklärte erst Anfang Juni erneut: „Deutschland steht an der Seite Israels.“

Wie im Fall der FU ermittelt der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz beim Landeskriminalamt.