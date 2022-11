Hauptstadt-Marketing Berlin hat jetzt seine eigenen Sneaker

Vor vier Jahren waren die Sneaker von Adidas mit eingebautem Fahrschein der Berliner Verkehrsbetriebe ein großer Hit, jetzt gibt es neue Berlin-Turnschuhe: In Kooperation mit dem Land Berlin hat das französische Label Veja Berlin-Sneaker auf den Markt gebracht, die es ab sofort in mehreren Läden und Kaufhäusern der Hauptstadt zu kaufen gibt. Die Auflage ist, wie 2018 bei den BVG-Schuhen, begrenzt – es gibt nur 1087 Paare.

Ziemlich schlicht sehen die High-Top-Sneaker aus – sie sind weiß, haben einen roten Berlin-Schriftzug und der Berliner Bär findet sich auf der Lasche und der Innensohle. Die Schuhe sind „in Retro-Future-Inspiration designed und produziert“, wie Berlin Partner in einer Mitteilung schreibt. Das Wirtschaftsförderungsunternehmen ist unter anderem zuständig für das Marketing der Hauptstadt.

Und genau diesem Zweck dienen die neuen Treter: Sneaker-Fans sollen mit ihnen Werbung machen für Berlin. „Mit dem Design kann jeder zum Markenbotschafter der Hauptstadt werden“, sagt Stefan Franzke, Geschäftsführer des landeseigenen Unternehmens. Den Steuerzahler kostet die Aktion übrigens 105.000 Euro – dieses Geld hat die Senatskanzlei für die Werbeaktion zur Verfügung gestellt.

Hergestellt werden die Veja-Sneaker laut Unternehmen unter fairen Arbeitsbedingungen in Brasilien. Verwendet werden nachhaltige Materialien wie Reisabfälle, recyceltes Gummi und Bio-Baumwolle. Zu kaufen gibt es die Berlin-Sneaker für 160 Euro unter anderem im Veja Store in Mitte, bei Overkill in Kreuzberg, im KaDeWe in Schöneberg oder bei Sneakersnstuff in Prenzlauer Berg.

Ob der Hype um die neuen Schuhe ebenso groß wird wie 2018, das wird sich zeigen. Damals wurden die raren BVG-Sneaker teilweise für tausende Euro bei Ebay verkauft. Und sie hatten gegenüber den neuen Werbe-Schuhen einen großen Vorteil: Wer sie trug, durfte mit ihnen ein Jahr lang in sämtlichen Berliner U-Bahnen, Straßenbahnen, Bussen und Fähren kostenlos fahren.

