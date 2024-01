Haustür stand offen, Alarm ausgelöst Berliner Polizei vermutet Einbrecher – stößt aber auf Fass mit Cannabis

Ein vermeintlicher Einbruch hat am Dienstag in Lichtenberg zu einem größeren Drogenfund geführt. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit. Eine 23-jährige Passantin hatte gegen 22 Uhr bemerkt, dass an einem Haus in der Privatstraße in Alt-Hohenschönhausen die Haustür offenstand und die Alarmanlage ausgelöst worden war. Die Passantin rief die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, nahmen sie vor Ort einen „intensiven Cannabisgeruch“ wahr. Schnell stand die Quelle laut der Polizei fest: ein Fass, das „zur Hälfte mit der Droge gefüllt“ war.

Im Zuge einer telefonisch angeordneten Durchsuchung wurden danach auch weitere Drogen in großen Mengen gefunden und sichergestellt, darunter Haschisch, Kokain, Amphetamin sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel, wie es hieß. Auch Bargeld im vierstelligen Bereich wurde entdeckt.

Während die Durchsuchung lief, erschien der 39-jährige Hausbesitzer zusammen mit einer 43-jährigen Frau. Bei beiden konnten weitere Betäubungsmittel sowie Bargeld aufgefunden werden. Das Duo wurde festgenommen und kam nach erkennungsdienstlicher Behandlung in einen Polizeigewahrsam.