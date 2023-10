Hochhaus in Berlin-Gropiusstadt 200 Mieter wohl bis Dezember ohne Wasser und Heizung

„Sonne, Himmel und Wolken“ sollen sich in der Fassade der Severingstraße 1 spiegeln, heißt es vom Vermieter Deutsche Wohnen. Doch im Innern des Wohnblocks in der Gropiusstadt herrschen alles andere als himmlische Verhältnisse. Rund 200 Menschen leben in den 84 Wohnungen des 14-Geschossers – ohne funktionierende Wasserhähne und Toiletten. In der anbrechenden Kälteperiode verschlechtert nun auch die fehlende Heizung die Situation.

Von einem „Horror-Haus“ hat die „B.Z.“ berichtet. Die Zeitung schrieb zuerst über die Situation und kam mehrfach mit der zumeist älteren Bewohnerschaft ins Gespräch. Betroffen sind Mieterinnen wie die 66-jährige Urszula Matzies, die nun Wassereimer aus einem Containerhaus für den Abwasch in ihre kalte Wohnung schleppt, und den Angaben zufolge keine Mietminderung erhalten hat.

Auslöser für die aktuelle Situation war ein Kellerbrand in der Nacht zum 7. Juli, der offenbar von einem kleinen Verschlag auch auf Technikräume übergriff und Leitungen schmelzen ließ. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Von einem „erheblichen Schaden an der technischen Ausstattung“ des Gebäudes spricht Christoph Metzner, Pressesprecher des Immobilienriesen Deutsche Wohnen, zu dessen Portfolio das Hochhaus gehört.

Man sei laufend persönlich mit den Mieter:innen im Gespräch und informiere durch Aushänge über den Stand der Reparaturen, schreibt Christoph Metzner weiter. Beschädigt sind auch Strom- und Telekommunikationsleitungen. Um das Gebäude bewohnbar zu halten, hat der Vermieter Container aufgestellt. 20 Duschen und etwa gleich viele Toiletten seien direkt vor dem Gebäude erreichbar. Außerdem lässt sich in 280 Metern Entfernung ein Waschhaus mit zwei Waschmaschinen nutzen.

Reparaturen bis voraussichtlich Anfang Dezember

Besonders die Älteren in haben den Berichten zufolge große Mühe, unter diesen Umständen ihren Alltag mit Wäschewaschen und Wasserholen zu bewältigen. Einige ekeln sich vor den Gemeinschaftstoiletten. Die Situation dürfte sich auch in den kommenden Wochen kaum verbessern. „Heizung und Sanitär sollen bis zum 12. Dezember wieder funktionieren“, schreibt der Vermieter. Erst kurz vor Weihnachten sollen die letzten Spuren des Brandes durch Malerarbeiten beseitigt sein.

„Die Situation für die Bewohner:innen ist ganz sicher extrem schwierig“, bestätigt das Neuköllner Bezirksamt. Die Wohnungsaufsicht sei in Kontakt mit diversen Mieter:innen und der Eigentümergesellschaft, damit die Arbeiten schnellstmöglich erledigt werden. Verschiedene Provisorien hinsichtlich der Beheizbarkeit wurden geprüft, scheiterten aber an der technischen Machbarkeit. Es werde sichergestellt, dass alle Mieter:innen eine Rechtsberatung erhalten. Zudem plane die Wohnungsaufsicht eine Mieterversammlung, bei der auch Mietminderungsfragen zur Sprache kommen sollen.

Für die Monate September und Oktober gilt laut Christoph Metzner bereits eine Mietminderung von 100 Prozent. Weitere Minderungen sollen später dem Sanierungsfortschritt angepasst werden. Die Deutsche Wohnen hatte das Haus im Milieuschutzgebiet der Gropiusstadt bis 2020 umfassend saniert. Die Modernisierung sämtlicher Wohnungen und der Fassade habe das Wohnhaus und fünf weitere Solitäre der Gropiusstadt wieder zu einer gefragten Wohnadresse gemacht, schreibt das durchführende Büro Blumers Architekten.