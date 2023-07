„Holter-die-Polter-Verfahren“ Berlins Finanzsenator kritisiert Bundesfinanzminister Lindner

Berlins Finanzsenator Stefan Evers (CDU) kritisiert in einem Brief an Bundesfinanzsenator Christian Lindner (FDP) dessen Abstimmungsverfahren zum Wachstumschancengesetz. Der Finanzminister habe den Ländern gerade mal eine Woche für eine Stellungnahme zum 275-Seiten-umfassenden Gesetzesentwurf eingeräumt, dies sei zu kurz.

Dem Entwurf nach sei mit Mindereinnahmen von insgesamt 6,66 Milliarden Euro zu rechnen. „Für die angesichts einer solchen finanziellen Größenordnung gebotene Tiefenprüfung reicht die von Ihnen eingeräumte Frist jedoch nicht aus“, schreibt Evers in dem Brief, der in dieser Woche an den Bundesfinanzminister ging und dem Tagesspiegel vorliegt.

Einen Entwurf für das Wachstumschancengesetz, das umfassende Steueränderungen vorsieht, hatte Lindner Mitte Juli vorgelegt. Mit dem Steuerpaket sollen Unternehmen entlastet werden und eine Prämie für Investitionen in den Klimaschutz festgelegt werden. Für den Entwurf hatte es bereits Kritik von Grünen und Linken sowie dem Deutschen Städtetag gegeben.

Finanzsenator Evers plädiert für eine angemessene Einbindung der Länder in den Gesetzgebungsprozess. Denn der Bund verfüge beispielsweise nicht über eigene Kenntnisse über „die herausfordernde Arbeit der Finanzämter im Alltag“. Er warnt: „Schnellschüsse, die in der täglichen Praxis der Finanzämter zu Problemen führen, schwächen die Verwaltung.“

In seinem Schreiben macht Berlins Finanzsenator auch deutlich, dass es nicht zum ersten Mal sei, dass es Unzufriedenheit mit dem Vorgehen des Bundesfinanzministeriums gebe. Bereits in der jüngsten Finanzausschusssitzung des Bundesrats hätten mehrere Länder erneut erhebliche Kritik „an den Holter-die-Polter-Verfahren Ihres Hauses“ geübt.