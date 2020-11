In der rot-rot-grünen Senatskoalition zeichnet sich heftiger Streit um die Forschung in Berlin ab. Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach (SPD) kritisierte am Montag öffentlich die Arbeit von Justiz- und Verbraucherschutzsenator Dirk Behrendt (Grüne).

Krach: "Für Corona-Impfstoff waren Tierversuche erforderlich"

Zuvor war nach Tagesspiegel-Recherchen bekannt geworden, dass der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), die Charité-Spitze sowie die Freie Universität Berlin dem Senat in einem Brandbrief vorwerfen, mitten in der Pandemie zur "erheblichen Verzögerung beantragter Forschungsvorhaben" beizutragen: Die Tierversuchskommission unter Senator Behrendts Ägide arbeite seit September nicht.

Der Grünen-Politiker möchte in dem bislang von Forschern dominierten Gremium mehr Tierschützer platzieren. Die Kommission muss vor entsprechenden Experimenten angehört werden, sie ist beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) angesiedelt, auf das verschiedene Senatsverwaltungen zugreifen.

"Ich habe es satt, dass die Wissenschaftler für ihre Forschung kritisiert werden", sagte Staatssekretär Krach angesichts der Grünen-Skepsis bei Tierversuchen. "Auch für den Corona-Impfstoff waren Tierversuche erforderlich." Zudem sagte Krach, der sich für Senatschef Michael Müller (SPD) insbesondere um die Charité kümmert, am Montag im Wissenschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses: "Die Wissenschaft ist keine Spielwiese für ideologisches Wunschdenken."

Wie berichtet, warten nach Tagesspiegel-Informationen seit Wochen 20 Forschungsanträge auf Genehmigung, darunter ein Experiment zur Covid-19-Behandlung. Dem Brandbrief der Spitzenforscher um RKI-Präsident Lothar Wieler zufolge drohe "eine gravierende Benachteiligung des Wissenschaftsstandorts Berlin".

CDU sieht "forschungsfeindliche Einstellung der Grünen"

Staatssekretär Krach sagte, die Debatte sei schon deshalb "schräg", weil Berlins Forscher ja selbst Alternativen zu Tierversuchen entwickeln wollten.

Der CDU-Wissenschaftsexperte Adrian Grasse teilte mit: "Die forschungsfeindliche Einstellung der Grünen ist nicht neu, allerdings ist die Blockadehaltung von Senator Behrendt in der aktuellen Situation beschämend. Dass Anträge für Forschungsvorhaben über Wochen liegenbleiben, ist nicht hinnehmbar. Gerade aktuell setzen die Menschen ihre Hoffnungen doch wie selten zuvor auf die Covid-Forschung." Berlin könne da einen "erheblichen Beitrag" leisten.

"Stattdessen riskieren die Grünen, dass der Berliner Forschungsstandort ins Hintertreffen gerät", kritisierte CDU-Abgeordneter Grasse. "Für Tierversuche gelten bereits jetzt strenge Vorgaben. Sie dürfen nur durchgeführt werden, wenn sie nicht durch Alternativmethoden zu ersetzen sind." Nun läge es am Regierenden Bürgermeister Müller, der zudem Wissenschaftssenator ist, die Forschung in Pandemiezeiten zu sichern.

Auch die FDP griff die Kritik am Justizsenator auf. "Gerade in der Berliner Forschungslandschaft arbeiten Wissenschaftler mit höchster ethischer Verantwortung an der Erforschung des Coronavirus", sagte der forschungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Stefan Förster. "Eine langfristige politische Strategie, wie sie notwendig ist, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen, die Freiheit und Verantwortung in Einklang bringt, ist auf wissenschaftliche Erkenntnis angewiesen."

Behrendt: Blockieren nicht, sondern schaffen zwei Kommissionen

Den Vorwurf, die Tierversuchskommission und somit Forschungsvorhaben zu blockieren, wies Senator Behrendt zurück. Vielmehr habe er die Kommission wegen "Bescheidung wichtiger Forschungsanträge" schon im Oktober einsetzen lassen wollen und deshalb im zuständigen Lageso auf "eine schnelle Lösung gedrängt", dann erneut Anfang November. Dem Tagesspiegel liegt ein entsprechendes Schreiben Behrendts an Lageso-Präsident Franz Allert vor.

"Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Einzelne die Situation nutzen wollen, um hinter die Vereinbarungen in der Koalition zugunsten von mehr Tierschutz in der Forschung insgesamt zurückzufallen", sagte Behrendt dem Tagesspiegel offenkundig mit Blick auf SPD-Wissenschaftspolitiker Krach. Die rot-rot-grüne Koalition hatte vereinbart, Tierversuche zu reduzieren.

Grünen-Politiker Behrendt möchte die Zahl der Begutachter erhöhen, auch wegen der vielen Forschungsvorhaben. Es soll nun zwei Kommissionen geben, in denen mehr Tierschützer vertreten sind. Bislang setzte sich die Kommission aus einem Ethiker, zwei Vertretern von Tierschutzverbänden und vier Forschern zusammen. Den neuen Kommissionen sollen je ein Ethiker, ein Biostatistiker, zwei Wissenschaftler und vier Tierschützer angehören. Am 26. November soll eines der Gremien starten.