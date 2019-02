Nach dem Ankauf von mehreren tausend Wohnungen in der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain und im Kosmosviertel in Treptow schaltet sich jetzt der Rechnungshof ein. "Wir haben Prüfungsaktivitäten aufgenommen", erklärte eine Sprecherin und bestätigte einen Bericht der "Morgenpost".

Neben dem Ankauf größerer Bestände durch städtische Wohnungsbaugesellschaften soll auch die Rekommunalisierung einzelner Häuser über das Vorkaufsrecht der Bezirke geprüft werden. Da diese Geschäfte von den städtischen Wohnungsbaugesellschaften finanziert werden, will der Rechnungshof auch in die konkreten Wirtschaftlichkeitsberechnungen der Gesellschaften Einblick nehmen. Dazu müssten aber vorher "Prüfungsvereinbarungen mit dem Senat" abgeschlossen werden, erklärte die Sprecherin. "Weil es sich um privatrechtliche Unternehmen handelt, haben wir keine Prüfungsrechte." FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja hatte die Präsidentin des Rechnungshofes, Karin Klingen, im Januar zur einer Prüfung aufgefordert. Der Rechnungshof entscheidet jeweils autonom, ob er tätig wird oder nicht.

Senat will das Ankaufsprogramm noch ausweiten

Die Ankäufe werden vor allem über Kredite finanziert. Damit die Zinsen überschaubar bleiben, gibt der Senat den Wohnungsbaugesellschaften einen Zuschuss zur Aufstockung des Eigenkapitals. Dennoch dürften kleinere Gesellschaften wie Stadt und Land mit dem Ankauf von 1821 Wohnungen im Kosmosviertel schon erheblich belastet sein. Das Geschäft soll nach Angaben aus Kreisen des Abgeordnetenhauses 250 Millionen Euro gekostet haben. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür nicht.

Im Fall Karl-Marx-Allee ist von 100 Millionen Euro die Rede, hier ist die Gewobag Käufer. Der Senat plant weitere Ankäufe, unter anderem von Beständen der früheren GSW, und will dazu Verhandlungen mit der Deutsche Wohnen aufnehmen. FDP und CDU sehen die Ankäufe kritisch. Statt bestehende Wohnungen teuer aufzukaufen sollte sich der Senat eher auf den Neubau von Wohnungen konzentrieren, das würde den Wohnungsmarkt eher entlasten.



