In Mitte und Kreuzberg Tausende Menschen bei pro-palästinensischen Demonstrationen in Berlin

Wegen des anhaltenden Gaza-Kriegs finden am Samstagnachmittag wieder pro-palästinensische Demonstrationen in Berlin statt. Bei zwei Kundgebungen in Mitte und Kreuzberg haben sich am späten Nachmittag rund 2400 Menschen versammelt, wie ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel mitteilte. Zu Beginn lag die Teilnehmerzahl noch bei 800 Demonstrierenden. Bei der Versammlung in Mitte wurden dabei vereinzelt Teilnehmer in Gewahrsam genommen.

Unter dem Titel „Stoppt den Genozid in Gaza“ ziehen demnach rund 2000 Personen durch Mitte und Prenzlauer Berg, so die Polizei weiter. Angemeldet waren 2500. „Während der Kundgebung wurden vereinzelt strafrechtlich relevanten Aussprüche und Plakate festgestellt“, teilte ein Sprecher mit. Zur Feststellung der Personalien seien einzelne Personen außerdem zeitweise festgehalten worden. Wie viele Freiheitsbeschränkungen es waren und was sie geäußert haben sollen, konnte der Sprecher noch nicht sagen. Ebenfalls seit Nachmittag findet in der Brunnenstraße eine Mahnwache gegen Antisemitismus statt.

Zeitgleich haben sich in Kreuzberg rund 430 Menschen zu einer Demonstration unter dem Titel „Solidarität mit Palästina“ versammelt. Laut Polizeiangaben soll diese störungsfrei verlaufen und bereits am Endplatz an der Puschkinallee angekommen sein. Man rechne mit einer baldigen Auflösung der Versammlung.

Für die beiden pro-palästinensischen Demonstrationen und weitere Kundgebungen ist die Berliner Polizei derzeit mit 600 Einsatzkräften vor Ort.

Seit dem blutigen Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober und der israelischen Gegenoffensive gibt es in Berlin immer wieder Solidaritätsbekundungen mit der einen oder der anderen Seite des Konflikts. Bei pro-palästinensischen Demos kam es teils zu Auseinandersetzungen und verbotenen Slogans.

An einem pro-palästinensischen Demonstrationszug Kreuzberg und Mitte nahmen am vergangenen Samstagnachmittag (25. November) in der Spitze rund 3200 Personen teil. Das teilte die Polizei dem Tagesspiegel auf Anfrage mit. Angemeldet waren 5000 Menschen gewesen. (dpa, Tsp)