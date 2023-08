IT-Panne weckt Vorfreude auf Nachtzug ab Berlin Das zweite Frühstück in Paris

Die Aufregung war groß unter Bahn-Influencern in Frankreich und Deutschland. Plötzlich waren auf Internetseiten der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) Fahrtzeiten für den neuen Nightjet von Berlin nach Brüssel und Paris aufgetaucht.

Ab dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember soll der Nachtzug demnach ab 20.18 Uhr in Berlin losfahren. Um 09.56 Uhr wäre man in Brüssel und um 10.24 mit dem zweiten Zugteil in Paris. Auf dem Rückweg käme der Nightjet um 08:26 Uhr in Berlin an.

Rangieren in Mannheim

So mancher hat sich da schon auf das zweite Frühstück in Paris gefreut. Die lange Fahrzeit erklärt sich nach Meinung des Bahnexperten Lennart Fahnenmüller übrigens durch Rangierfahrten in Mannheim, um die beiden Zugteile zu trennen und für die separate Weiterfahrt nach Brüssel und Paris mit einem Nightjet aus Wien zu vereinen. Er geht von drei Fahrten in der Woche aus.

Auf den ÖBB-Seiten stand allerdings nicht, wie oft und an welchen Tagen der Woche der neue Nightjet verkehren wird. Also ein Anruf bei der ÖBB in Wien. Dort winkt man ab: Es handele sich um eine „Testseite mit nicht bestätigten Fahrplandaten“, die irrtümlich im Netz stand. Noch koordiniere man den Fahrplan mit der Deutschen Bahn. „Details werden wir in den nächsten Wochen bekannt geben“, erklärt ein Sprecher.

Inzwischen sind die Platzhalter-Fahrzeiten dann auch wieder von den Seiten der ÖBB verschwunden. Die Vorfreude auf den neuen Nightjet ist aber offenbar riesengroß, das hat die IT-Panne gezeigt.

Und wer weiß, vielleicht sind die angezeigten Fahrzeiten ja näher dran an der Wirklichkeit, als die ÖBB zugeben gab. Schließlich wollen die Österreicher den neuen Nightjet in Berlin bald mit viel Brimborium zusammen mit der DB vorstellen. Für den kommenden Dienstag haben Deutsche Bahn und ÖBB zu einem Pressetermin eingeladen, um das wachsende Angebot bekannt zu geben.