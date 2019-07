Ein seit dem 8. Juli verschwundener Vergewaltiger ist gefasst worden. Das berichtete die "Morgenpost" am späten Donnerstagabend unter Berufung auf Berliner Sicherheitskreise. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) bestätigte demnach die Festnahme und dankte der Polizei für den Erfolg. Der Mann sollte noch in der Nacht in die JVA Tegel zurückgebracht werden. Die näheren Umstände der Festnahme waren zunächst unklar.

Der Mann war Anfang Juli von einem Ausgang nicht zurückgekehrt, seitdem hatte die Polizei nach ihm gefahndet. (Tsp)