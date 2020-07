Im Streit um ihre Arbeitsplätze geben die Mitarbeiter des Kinos Colosseum nicht auf. Sie wollen das Traditionskino an der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg auf jeden Fall erhalten und überlegen nun, eine Genossenschaft zu gründen oder das Colosseum als kommunales Kino weiterzuführen. Doch nun wurde bekannt, dass sie Informationen, die sie für die Planung benötigen, noch immer nicht erhalten haben.

Mit dem Hinweis "Eilt! Bitte sofort vorlegen!" verlangte am Dienstag der Anwalt Martin Bechert, der die ursprünglich etwa 40-köpfige Belegschaft vertritt, in einem offenen Brief, dass das Amtsgericht Charlottenburg einen anderen Insolvenzverwalter für den Fall einsetzen möge. Bisher ist das – vorläufig – Sebastian Laboga von der Kanzlei Pluta, der nun auch endgültiger Insolvenzverwalter werden könnte.

Dem Schreiben zufolge kommunizieren weder der Arbeitgeber noch Laboga ordnungsgemäß mit dem Betriebsrat des Colosseum. Arbeitnehmer und Betriebsrat glauben, dass die sich sogar strafbar gemacht haben könnten, weil sie Informationen zurückgehalten hätten.

So habe der Insolvenzverwalter schon am 3. Juni einen Interessenausgleich bei Schließung des Betriebs vorgeschlagen und am 20. Juni offiziell die Schließung erklärt. Damit habe er eine Entscheidung verkündet, die zu der Zeit wegen der Verhandlungen mit dem Betriebsrat noch nicht endgültig getroffen worden sei.

Die Mitarbeiter brauchen für ihr Alternativkonzept auch Einblick in die laufenden Betriebskosten. Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft vom Colosseum ist Sammy Brauner. Er ist auch Mitglied der Erbengemeinschaft der Berliner Film- und Produzentenlegende Artur "Atze" Brauner, der mit der Wiederöffnung des Colosseum als Multiplex-Kino eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat und am 7. Juli 2019 starb.

Brauner sieht durch lange Schließzeit "keinerlei Handlungsspielraum"

Sammy Brauner habe sich laut dem Schreiben des Mitarbeiteranwalts zwar offen gezeigt – "Ich habe nichts zu verbergen" –, die nötigen Informationen vom Insolvenzverwalter habe der Betriebsrat aber bislang nicht erhalten. Nun wirft die Belegschaft Laboga vor, Zeit zu schinden und damit die Tätigkeit des Betriebsrats zu behindern: "Es macht den Eindruck, der vorläufige Insolvenzverwalter wollte die vollständige Übermittlung der Informationen verhindern."

Im Juni war bekannt geworden, dass die Erbengemeinschaft Insolvenz für das Kino angemeldet hatte. Durch die lange Schließzeit aufgrund der Corona-Maßnahmen habe das Kino "keinerlei Handlungsspielraum mehr", sagte Sammy Brauner seinerzeit dem Tagesspiegel. Die Beurteilung des Insolvenzverwalters sei eindeutig gewesen.

Verdi: Kein anderes Berliner Kino durch Coronakrise insolvent

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi hat bislang kein anderes Berliner Kino aufgrund der Corona-Maßnahmen Insolvenz anmelden müssen. Auch die Tatsache, dass die Hamburger Immobilienfirma Values Real Estate 2019 beim Bezirk einen Bauvorbescheid für das Gebäude bekommen hat, löste bei Mitarbeitern und Fans des Kinos Kritik aus – der Nutzungsplan sieht einen "Berlin Work Campus" mit Büroflächen vor. Ein erster Architektenentwurf liegt bereits vor.

Anfang Juli gab es darum eine Protestaktion gegen die geplante Schließung mit anschließender Demonstration durch den Kiez, an der etwa 800 bis 1000 Menschen teilnahmen. Die Mitarbeiter sind weiterhin donnerstags vor dem Kino präsent und informieren Passanten und Anwohner über aktuelle Entwicklungen.

Am Mittwoch trafen sich Anwalt Martin Bechert, der Betriebsrat und ein Verdi-Vertreter mit der Betriebsgesellschaft. Sammy Brauner ließ sich durch seine Anwälte vertreten. Bechert wollte sich zu den Ergebnissen der Verhandlungen vorerst nicht äußern. Am Freitag findet wieder eine Betriebsversammlung statt. Insolvenzverwalter Sebastian Laboga war bis Redaktionsschluss nicht erreichbar.