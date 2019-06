Hunderttausende feiern zur Stunde in Berlin den Karneval der Kulturen. Am Sonntagmittag startete der Straßenumzug an der Ecke Yorckstraße/Großbeerenstraße in Kreuzberg und sollte gegen 21 Uhr am Hermannplatz in Neukölln enden. Hunderttausende Besucher schauten beim Umzug vom Straßenrand.