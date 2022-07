Bei den Bauarbeiten auf der Berliner Stadtbahn beginnt am Montag, 18. Juli, der zweite Bauabschnitt. Ab 4 Uhr morgens ist die S-Bahn-Verbindung zwischen Ostbahnhof und Friedrichstraße gesperrt. Die Sperrung soll nach Angaben der Deutschen Bahn am Donnerstag, 28. Juli, um 1.30 Uhr aufgehoben werden.

Betroffen sind die Linien S3, S5, S7 und S9. Grund für die Sperrung sind dem Verkehrsunternehmen zufolge Arbeiten an Gleisen und Weichen. Demnach werden am Ostbahnhof Gleise instandgesetzt sowie an den Bahnhöfen Alexanderplatz und Friedrichstraße die Weichen erneuert.

Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility E-Mobilität, Verkehrspolitik und die Mobilität der Zukunft: Das Briefing zu Verkehr und Smart Mobility. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, welche im Fünf-Minuten-Takt verkehren sollen. Die Busse können jedoch nicht am Hackeschen Markt halten, teilt die Deutsche Bahn mit. Das Unternehmen rät Fahrgästen, stattdessen zwischen den Bahnhöfen Friedrichstraße und Hackescher Markt die Tram M1 sowie zwischen Alexanderplatz und Hackescher Markt die Tramlinien M4, M5 oder M6 zu nutzen.

Nicht von den Einschränkungen im S-Bahn-Netz betroffen sind den Angaben nach die parallel zur Stadtbahn verkehrenden Regionalzüge RE1, RE2, RE7 oder RB14, RB21, RB22.

Mit Beginn der Arbeiten am zweiten Bauabschnitt enden am Montagmorgen die Sperrungen des ersten Bauabschnitts. Seit Montag, 11. Juli, war die S-Bahn-Strecke zwischen den Bahnhöfen Alexanderplatz und Zoologischer Garten gesperrt.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Noch bis 22. August gesperrt ist überdies die S-Bahnstrecke zwischen Grünau und Königs Wusterhausen, ebenfalls wegen Bauarbeiten. Dort fährt normalerweise die Linie S46.

Mehr zum Thema Massive Einschränkungen S-Bahn-Verkehr auf der Berliner Stadtbahn für zweieinhalb Wochen unterbrochen

Die Deutsche Bahn nutzt die Ferienzeiten regelmäßig für ihre großen Bauvorhaben. Hintergrund ist, dass in diesen Phasen wegen der Urlaubsreisen vieler Pendler tendenziell weniger Fahrgäste den Nahverkehr nutzen.