Keine Einschränkungen mehr in Berlin : Nach Ende des GDL-Streiks fahren Züge und S-Bahn wieder

„Seit Betriebsbeginn fahren wir auch im Fernverkehr wieder nach Fahrplan“, so eine Bahn-Sprecherin am Samstagmorgen. In Zukunft sollen Streikankündigungen deutlich kurzfristiger erfolgen.