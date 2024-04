Keine neuen Radwege in 2024? So steht es um die Radwegsbaustellen in Spandau

In Berlin sollen in diesem Jahr knapp 40 Kilometer neue Radwege fertiggestellt werden. Das teilte die Senatsverkehrsverwaltung auf eine Anfrage des Abgeordneten Niklas Schenker, Linke, mit. Berlin-Spandau steht in diesem Bezirkevergleich auf dem allerletzten Platz - mit nullkommanull Metern Fahrradweg. Die Tabelle hat einen Haken: Die Statistik stimmt so nicht, wie man auf dem Baustellenbild oben schon sieht. Das wurde Freitag in Berlin-Spandau aufgenommen und zeigt: eine 460 Meter lange Fahrradbaustelle.

Und nicht nur das passt nicht zur Statistik: 2024 soll zum Beispiel Baustart sein für den bekannten Havelradweg im Gutspark Neukladow, der verbreitert wird, einen neuen Zugang erhält und einen neuen Belag, nämlich Aspahlt. „Im Herbst wollen wir loslegen“, so Stadtrat Thorsten Schatz, CDU, im aktuellen Spandau-Newsletter des Tagesspiegels.

Seit Monaten lesen Sie im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels von der Baustelle an der viel befahrenen Charlottenburger Chaussee, wo nach langer Debatte endlich groß gebaut wird. Der Rad- und Fußweg, seit 2017 ein Sanierungsfall, wird auf 460 Metern Länge zwischen U-Bahnhof Ruhleben und McDonalds saniert.

Der Gehweg ist jetzt Ende April fertig. Jetzt wird die Radfahrbahn mit Asphalt gegossen, danach ist der zweite Bauabschnitt bis zur Tankstelle dran. Weil der Tagesspiegel neulich am Baufortschritt zweifelte, betonte Stadtrat Schatz: „Wir schaffen das bis Ende des Sommers. Von Mai bis Ende August 2024 wird der nächste Abschnitt erneuert.“

Weitere neue Radwege in Berlin-Spandau werden laut Schatz 2024 u.a gebaut an der Diehlmannstraße in Siemensstadt („ein beliebter Schulweg im Siemens-Park“). „Und möglicherweise kommt 2024 noch ein Teil an der Seegefelder Straße hinzu“, so Schatz. Wo? „Zwischen Zeppelinstraße und Dyrotzer Straße“. Da laufen die Planungen, aber die Finanzierung ist noch nicht fix.

Wie kommt es aber zu dieser falschen Statistik im Abgeordnetenhaus? Die Bezirke wurden nicht gefragt, hörte ich heute früh im Rathaus, wo man über die Tabelle rätselt. Die Senatsverwaltung muss offensichtlich nur in die eigenen Unterlagen geschaut haben, welche Radwege sie in Spandau finanziert (geplant werden weitere, u.a. an der Heerstraße). Die oben genannten Radwegbaustellen finanziert jedoch der Bezirk und tauchen daher offenbar nicht in der Statistik auf, so die Vermutung im Rathaus. Dem normalen adfahrer sollte es schnuppe sein: Hauptsache es werden Radwege gebaut. „Mehr geht immer – wenn wir es finanzieren können“, sagt Schatz.

P.S.: Nicht gebaut wird 2024 der Radweg in der Gutsstraße in Kladow. Die ist eine fiese Buckelpiste und eine Zumutung für alle, die mit dem Rad von Potsdam zur Heerstraße wollen oder mit dem Kinderwagen um den See. Es gibt zwar Pläne, neben dem historischen Pflaster einen glatten Fuß- und Radweg zu bauen – einen 300 Meter langen Komfortstreifen: hier das Konzept im Tagesspiegel.

Durch diese Buckelpiste in der Gutsstraße führt der Radweg von Berlin nach Potsdam. © André Görke

Der Haken in Kladow: „Die Pläne bleiben leider vorerst in der Schublade – es fehlt schlicht das Geld“, sagte mir Schatz. Erhoffte Fördergelder durchs Land sind ausgeblieben. Der Bezirkshaushalt könne so ein großes Projekt nicht alleine stemmen.

