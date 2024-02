Havelradweg, Rosengarten, Rundbank So soll der schöne Berliner Gutspark Neu-Kladow aufblühen

Ring, Ring. Hören Sie die Fahrradklingel? Das ist Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, der sich mit News zum Havelradweg in Berlin-Spandau meldet: „Voraussichtlich noch in diesem Jahr werden die Arbeiten für den Blumen- und Rosengarten, die verlängerte Imchenallee (von Süden her) und den durch den Gutspark verlaufenden Abschnitt des Havelradweges beginnen“, kündigte Schatz an.