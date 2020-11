Die Entwicklung der Corona-Zahlen führt in Berlin nicht zu einem vorgezogenen Beginn der Weihnachtsferien. Das teilte der Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung am Donnerstag mit. Das Infektionsgeschehen werde aber „beobachtet“ und die Verwaltung bereite sich „auf alle Eventualitäten vor“. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) betonte am Donnerstag nach einer Beratung mit Fachleuten im Hinblick auf die Schulschließungsdebatte, dass Schulen und Kitas „die sichersten Orte“ seien.

Die Diskussion über einen vorgezogenen Ferienbeginn war von Nordrhein- Westfalen ausgelöst worden: Es gehört zu den sieben Bundesländern, deren erster Ferientag planmäßig der 23. Dezember wäre. In Berlin und den anderen neun Bundesländern ist es der 21. Dezember. NRW will sich dem nun anschließen.

Die Befürworter eines früheren Ferienbeginns argumentieren damit, dass die Familien und Lehrkräfte sich dann vor Weihnachten vom Corona-Stress erholen könnten. Zudem vergrößere sich so der zeitliche Abstand zwischen möglichen Ansteckungsgefahren im Schulalltag und dem Zusammentreffen mit den Großeltern an den Feiertagen. Angesichts der vielen Quarantänefälle und steigenden Zahlen infizierter Schüler und Lehrer wird deshalb auch in Berlin die Frage diskutiert, ob die Ferien nicht eine ganze Woche vorverlegt werden sollten.

Im politischen Raum sowie beim Landeselternsprecher Norman Heise gibt es dafür aber keine einhellige Unterstützung. Ein früherer Ferienbeginn habe „Vor- und Nachteile“, meinte Heise. Bei den einen werde dergleichen auf Zustimmung treffen und bei den anderen „die Planung durcheinanderbringen“.

Der Pankower Gesundheits- und Bildungsstadtrat Torsten Kühne (CDU) sagte dem Tagesspiegel-Checkpoint, er sei in der Frage „zwiegespalten“. Dafür könne sprechen, dass Infektionen nicht direkt aus den Schulen in die Familienfeiern zu Weihnachten getragen würden. Das würde aber voraussetzen, dass die vorgezogenen Ferien zur häuslichen Absonderung genutzt würden, gibt Kühne zu bedenken. Er halte es für „wahrscheinlich noch sinnvoller, die Ferien zu verlängern, um umgekehrt Infektionen aus dem familiären Umfeld zu Weihnachten nicht nach den Ferien in die Schulen zu tragen“. Die Gefahr schätze er größer ein. Gegen verlängerte Ferien spreche aber, dass es in diesem Jahr schon so viel Unterrichtsausfall gegeben habe. Hinzu kämen Probleme wie Bewegungsmangel, Gewichtszunahme und psychische Belastungen, wie man sie während der Schulschließungen beobachtet habe. Die Verlängerung der Ferien sei nur dann „notgedrungen“ eine Option, wenn die jetzigen Maßnahmen bis Ende November keine Wirkung zeigen sollten.

Die grüne Jugend- und Bildungspolitikerin Marianne Burkert-Eulitz nannte es einen „Trugschluss“, zu glauben, dass das Infektionsgeschehen durch einen früheren Ferienbeginn günstig beeinflusst werde, „denn die Kids wären ja tatsächlich nicht in Quarantäne. Sie wären in der Stadt und im Land unterwegs – die Großeltern schützt das nicht“.

Scheeres betonte im Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses nach einem Treffen mit dem Charité-Experten Frank Mockenhaupt sowie je einem Vertreter der Berliner Amts- und Kinderärzte, dass „Schulen und Kitas die sichersten Orte sind, um Infektionsketten zu durchbrechen“. Die Herbstferien hätten das Infektionsgeschehen eher nachteilig beeinflusst. Aus der SPD-Fraktion wird wegen der Offenhaltung der Schulen zunehmend Druck auf Scheeres ausgeübt. Der Parlamentarische Geschäftsführer Torsten Schneider nutzte eine Anhörung im Hauptausschuss am Mittwoch deshalb zur offenen Kritik an der Parteifreundin. Scheeres antwortete mit dem Hinweis auf die schlechten Erfahrungen mit den Schulschließungen im Frühjahr im Hinblick auf soziale Verwerfungen und Lernlücken. Susanne Vieth-Entus