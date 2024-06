Keine Züge zwischen Alex und Tiergarten Berliner Stadtbahn wird in den Sommerferien gesperrt

Die Berliner Stadtbahn wird in den Sommerferien wegen Bauarbeiten für mehrere Wochen gesperrt. Wie die S-Bahn mitteilte, fahren zunächst ab Mittwoch, dem 17. Juli (ca. 4 Uhr) bis zum Montag, dem 29. Juli (bis ca. 1.30 Uhr), keine Züge zwischen Alexanderplatz und Tiergarten.

Zwischen Alexanderplatz und Zoologischer Garten wird ein Ersatzverkehr eingerichtet. Zwischen Tiergarten und Zoo fahren die S3 und S9 zudem im Zehn-Minuten-Takt.

Die S-Bahn empfiehlt Fahrgästen, zur Umfahrung der gesperrten Strecke die Ringbahnlinien S41/S42 zwischen Ostkreuz und Westkreuz zu nutzen. Zudem kann zwischen Ostkreuz und Zoo auf Regios ausgewichen werden. Wer die U-Bahn nutzen will, steigt zwischen Alex und Hauptbahnhof in die U5 oder zwischen Alex und Zoo in die U2.

Sperrungen bis in den September

Zum Beginn der Sperrung am 17. Juli gibt es zudem eine Änderung im östlichen Teil der Strecke: Zwischen Karlshorst und Ostkreuz sowie Mahlsdorf und Friedrichsfelde Ost fahren die Züge an diesem Tag ebenfalls nur im Zehn-Minuten-Takt.

Hintergrund der Einschränkungen sind Bauarbeiten: Nach Angaben der S-Bahn werden an der Friedrichstraße neue Weichen eingebaut, in Alt-Moabit stehen Brückenarbeiten an – und eine Erneuerung von sogenannten Fahrbahnübergangskonstruktionen (FÜK).

Weitere Bauabschnitte folgen bis nach dem Ende der Sommerferien im September: Direkt nach der ersten Sperrung ist vom 29. Juli bis zum Mittwoch, dem 7. August (1.30 Uhr) der Abschnitt zwischen Friedrichstraße und Tiergarten gesperrt. Vom 7. August bis 4. September gibt es dann zwischen Friedrichstraße und Zoo nur eingleisigen S-Bahnverkehr im 20-Minuten-Takt mit der S7. Schließlich wird erneut die Strecke zwischen Friedrichstraße und Tiergarten gesperrt – vom 4. September bis 9. September.

In Berlin und Brandenburg beginnen die Sommerferien am 18. Juli. Erster Unterrichtstag ist der 2. September.