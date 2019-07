Starke Regenfälle haben der Berliner Feuerwehr am Mittwochabend schwer zu schaffen gemacht. Insgesamt habe es 116 wetterbedingte Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Keller liefen voll und Bäume kippten um, es gab überquellende Gullys sowie überflutete Straßenkreuzungen und Unterführungen.

Für etwa anderthalb Stunden rief die Feuerwehr vorsorglich den Ausnahmezustand aus. Ausnahmezustand bedeutet, dass Einsätze je nach Wichtigkeit bearbeitet werden und nicht nach der Zeit des eingehenden Notrufes.



Erst am Montag hatte es in Berlin schwere Unwetter gegeben, besonders der Norden der Stadt war betroffen. Am Mittwoch gingen nun heftige Wolkenbrüche besonders am nordöstlichen Stadtrand nieder, stark betroffen vom Regen und von Sturmböen waren das Märkische Viertel und der Marzahner Ortsteil Falkenberg. Dort geriet die Berufsfeuerwehr an ihre Kapazitätsgrenze, sie musste die freiwilligen Wehren alarmieren.

Indes gab es einen Passagierhinweis zu den Flughäfen Tegel und Schönefeld, nach dem es aufgrund des Gewitters zu Wartezeiten und Verzögerungen bei der Abfertigung kommen kann. (mit dpa)