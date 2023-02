KfZ-Meister Schenk aus Rudow Das ist der Mann, der Franziska Giffey in Neukölln besiegte

An diesem denkwürdigen Wahlabend war es für die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) eine weitere Schmach: Für ihre Partei fuhr sie nicht nur das schlechteste Ergebnis der Nachkriegszeit ein, sie verlor zugleich auch noch ihr Direktmandat in Rudow an den CDU-Kandidaten Olaf Schenk. Berlins bekannteste Politikerin, geschlagen von einem Neuköllner Bezirksverordneten.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden