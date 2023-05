Kinderbuch „Finns Fährte“ Crowdfunding für Schnitzeljagd-Buch durch die Berliner Hasenheide

Ein neugieriger Fuchs verliert durch einen Sturm sein Zuhause auf dem Tempelhofer Feld – und macht sich im Berliner Volkspark Hasenheide auf die Suche nach einer neuen Bleibe. Das ist grob die Geschichte hinter dem Kinderbuch „Finns Fährte“, das Autor René Lohe und Illustratorin Julia Weidemann zusammen entwickelt haben. Das Besondere an dem Buch: Alle Orte, die abgebildet werden, gibt es wirklich.

Und so können kleine Entdecker:innen gemeinsam mit ihren Eltern auf die Suche gehen und Finns Fährte folgen. Dabei helfen eine illustrierte Fährtenkarte und ein Fragenkatalog, die das Kinder zum – wie Weidemann und Lohe es nennen – wohl ersten Berliner Schnitzeljagdbuch machen. Ganz nebenbei wollen die beiden damit auch das Image der Hasenheide aufbessern und auf schöne Entdeckungen hinweisen.

Mehr zum Buch Alle Infos zum Buch gibt es unter finns-faehrte.de. Wenn Sie die Kampagne bei Startnext unterstützen will, findet diese unter startnext.com/finns-faehrte-schni-ja-bu.

Die Idee zu dem Buch sei schon vor vielen Jahren entstanden, erzählt Lohe. „Ich hatte da ein paar lustige Sachen gehört, die Kinder in meinem Umfeld gesagt haben“, sagt er. Er habe interessant gefunden, wie Kinder die Welt sehen und wollte deren Ideen in ein Buch einfließen lassen.

René Lohe und Julia Weidemann haben das Schnitzeljagdbuch mit einigen Kindern selbst getestet. © privat

Weidemann, Kommunikationsdesignerin und studierte Illustratorin, spielte da bereits schon länger mit dem Gedanken, einmal ein Kinderbuch zu illustrieren. Also schlossen sich die beiden zusammen und entwickelten das Buch: Lohe textete, Weidemann zeichnete. Zusammen liefen sie immer wieder durch die Hasenheide, machten Fotos und entwickelten so die Geschichte entlang der realen Orte.

Alle Orte, die im Buch gezeichnet sind, gibt es auch in dem realen Volkspark. © Julia Weidemann

„Die Bilder sind in Aquarell gemalt, weil das einfach ein Zeichenstil ist, den ich sehr gerne ausübe“, erzählt Weidemann. Vorbild seien dabei die Charaktere des bekannten Kinderbuchautors Janosch gewesen. Nach und nach nahm das Buch Form an, erste Exemplare gibt es jetzt als Probedruck. Da die beiden als Privatpersonen agieren und keinen Verlag an ihrer Seite haben, wollen sie nun über eine Crowdfunding-Kampagne die erste Auflage finanzieren.

Ziel ist es, das Buch am Ende vielleicht auch in Buchläden in der Nachbarschaft unterzubringen. Wer die Kampagne unterstützt, kann damit gleichzeitig ein Buch erwerben – und kann bei der Option „Tandem-Karma“ auch gleich ein zweites Buch mit erwerben, das dann an Vereine geht: Die beiden arbeiten mit der Bürgerstiftung Neukölln und dem Verein „Kein Abseits“ zusammen, die die Bücher dann an bedürftige Kinder und Familien weiterverteilen.