Es reicht nicht mehr. Die Bildungsverwaltung verzichtet erstmals seit Jahrzehnten auf die Ankündigung, dass alle Stellen in Berlins öffentlichen Schulen besetzt werden können: „100 Prozent ist das Ziel, aber wir wissen, dass wir das nicht schaffen können“, lautet die zentrale Botschaft im Hinblick auf das neue Schuljahr.

Wie der Tagesspiegel bereits im Vorfeld berichtete, fehlen Berlin bis zu 1000 Lehrkräfte (T+), weil auch die Quereinsteiger nicht mehr reichen. Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) bestätigte diese Angabe inzwischen, indem sie die Lücke mit "920" angab. Im Senat erläuterte sie, welche Konsequenzen der Mangel für die Personalverteilung hat.

Im Mittelpunkt steht das Bestreben, den Schulen zu helfen, die es am schwersten haben, genug Lehrkräfte zu finden und die in der Vergangenheit mitunter nur rund 90 Prozent ihrer Stellen besetzen konnten, während andere über 100 Prozent lagen. Deshalb sollen die Schulaufsichten in den Regionen dafür Sorge tragen, dass Bewerberinnen und Bewerber umgelenkt werden. Das bedeutet: Wenn eine Schule etwa bei 98 Prozent Stellenausstattung liegt und eine begehrte Mathematiklehrkraft einstellen könnte, kann es passieren, dass ihr das versagt wird, weil eine andere Schule noch schlechter dasteht.

Senatorin Busse legt aber Wert auf die Feststellung, dass der Unterricht selbst, also die vorgeschriebene Stundentafel, nicht in Gefahr sei: „Dafür haben wir genug Lehrkräfte im System“, betonte sie. Stattdessen sollen die Schulen bei den übrigen Angeboten streichen.

Wo sie ansetzen, bleibt dabei jeder Schule selbst überlassen. Das kann etwa ein Teil der Förderangebote sein, eine bisherige Schwerpunktsetzung für ein bestimmtes Schulprofil oder auch der Pool für Stundenermäßigungen, über den Schulen verfügen. „Dies ist ein Desaster, denn Teilungsunterricht zur Förderung schwacher Schüler und Vertretungsunterricht werden die ersten Opfer dessen sein“, kommentierte Paul Fresdorf (FDP) die Ankündigung.

Der Vorsitzende der Vereinigung der Oberstudiendirektoren (VOB), Arnd Niedermöller, sagte, „grundsätzlich“ begrüße er den Versuch der Steuerung bei den Einstellungen. Es bedürfe der Solidarität gegenüber den Schulen, die ihre Bedarfe nur schwer decken könnten. Die Steuerung müsse allerdings eng zwischen Schulen und Schulaufsicht abgesprochen werden, damit es nicht dazu komme, dass an einer Schule aufgrund einer versagten Einstellung der Unterricht nicht abgedeckt werden könne.

Für die Grünen sagte Bildungspolitiker Louis Krüger, es sei „gut, dass wir endlich ehrliche Zahlen haben, wie groß das Problem wirklich ist“. Jetzt müsse die Bildungsverwaltung gute Lösungen anbieten, die dem Ausmaß des Problems gerecht werden. Dazu würden nun die Gespräche in der Koalition geführt: „Klar ist für uns aber schon jetzt, dass es nicht zu Lasten derer mit den größten Unterstützungsbedarfen gehen darf“.