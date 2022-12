Kühn auf die Bühne Neue Open Stage in Berlin ermutigt Kreative

Wer etwas kann, soll das auch zeigen (können)! Findet jedenfalls das Theater Strahl am Ostkreuz und lädt neuerdings einmal im Monat zur Open Stage ein. Die Bühne ist offen für alle zwischen 14 und 25 Jahren, die sich ausprobieren möchten oder aus ihrem möglicherweise versteckten Talent ein sichtbares machen wollen.

„Es soll die Möglichkeit geben, dass man auch einfach mal ausprobiert, wie es sich anfühlt auf einer Bühne zu stehen,“ erklärt Lena Lenz vom Theater Strahl. Was vorgetragen wird, ist ganz den Teilnehmer:innen überlassen: Singen, Tanzen, Gedichte rezitieren oder Comedy, alleine oder als Gruppe – Kleinkunst in all ihren Facetten ist erlaubt und erwünscht.

„Wir wollen vor allem diejenigen ermutigen, die sich sonst nicht trauen,“ sagt Lenz. Die Hemmschwelle, sich mit seinem Beitrag auf die Bühne zu stellen, soll abgebaut werden. Deshalb findet vor der Open Stage jeweils ein Workshop statt. Dieser ist dazu da, sich auf den Auftritt vorzubereiten oder Unsicherheiten abzubauen.

„Vielleicht ergibt es sich ja sogar, dass sich dort Teilnehmer:innen treffen, die dann zusammen etwas erarbeiten und spontan auf der Open Stage aufführen,“ sagt Lenz. Natürlich kann man sich hier aber auch einfach inspirieren lassen oder üben.

Sich einzubringen ist erwünscht

Die Workshops haben immer ein Oberthema, dass locker vorgibt, worum sich die Beiträge drehen könnten. Die Schlagworte sind etwa „Improtheater“ oder „Aktivismus“. „Aber das ist wirklich nicht in Stein gemeißelt. Wenn man was ganz anderes macht, ist das auch völlig in Ordnung,“ versichert Lenz.

Die Leitung der Workshops und auch die Moderation der Open Stage werden vom Theater Strahl organisiert. Auch hier gilt allerdings der Appell, sich selbst einzubringen und die Initiative zu ergreifen. Das Ziel ist, dass in Zukunft die Moderation der offenen Bühne oder das Durchführen der Workshops von den Jugendlichen übernommen wird.

Wer aber auch einfach nur als Zuschauer:in vorbeikommen und sich ganz passiv die Beiträge der Open Stage ansehen möchte, ist auch herzlich willkommen. Denn dafür ist das Theater ja schließlich auch bekannt: Es bringt ausgewählte Theaterstücke und Beiträge auf die Bühne, die vor allem das jugendliche Publikum unterhalten.

„Das Projekt ‘Kühne Bühne’ haben wir erst vor Kurzem gestartet, wir sind gespannt, wie es sich weiterentwickelt,“ erklärt Lenz. Bisher hat die Open Stage zwei mal stattgefunden. Der Anfang war zaghaft, etwa 15 Jugendliche waren dabei.

„Beim zweiten Mal waren es aber schon über dreißig. Wir sind also guter Dinge, dass die Teilnahme auch in Zukunft zunimmt.“ Die nächste Open Stage findet am 2. Dezember statt, der Workshop startet um 17 Uhr, die Open Stage um 19.30 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht nötig und der Eintritt ist kostenlos.

Kühne Bühne am Theater Strahl Ostkreuz Marktstr. 9-12 10317 Berlin www.theater-strahl.de

