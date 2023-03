Lauterbach besucht Berliner Rathaus „Der Gesundheitsminister kommt zu uns nach Spandau“

Psssst, hoher Besuch kommt in den Berliner Westen: Gesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, reist am Freitag nach Spandau. Schon aufgeregt, Gesundheitsstadtrat Oliver Gellert?

„Wenn ich ehrlich bin: Ja, ein bisschen schon (lacht). Er kommt an die Basis und schaut sich die Fachbereiche im Rathaus an. Ich kenne ihn bisher gar nicht“, sagte der Grünen-Politiker am Telefon, als der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel nach dem Besuch fragt.

„130 Mitarbeitende hat unser Gesundheitsamt – nicht nur im Rathaus, sondern auch im ‚Hohlen Zahn‘, wie wir das Hochhaus an der Klosterstraße nennen, und am Melanchthonplatz, wo zum Beispiel der zahnärztliche Dienst und die Beratungsstelle für behinderte, krebs- und aidskranke Menschen sitzen. Natürlich trifft er auch unsere Amtsärztin Gudrun Widders. Die beiden kennen sich und haben sich oft gesehen, denn Frau Widders ist Mitglied der Ständigen Impfkommission, der Stiko, und berät den Minister.“

Ob er Florida Eis für den Minister besorgt? „Nö, habe ich eigentlich nicht vor. Und übers Catering habe ich mit unserer Amtsärztin auch noch nicht geredet.“

Letzter Auftritt als Gesundheitsstadtrat? Den Grünen steht nach der letzten Wahl kein Stadtratsposten mehr zu, deshalb wird Gesundheits- und Jugendstadtrat Oliver Gellert im Rathaus Spandau ersetzt werden. Die CDU stellt künftig drei Stadträte: Vize-Bezirkschef Frank Bewig wird künftig vermutlich neuer Bürgermeister, Thorsten Schatz könnte Baustadtrat bleiben, der dritte Name ist noch unbekannt (und auch nicht das Aufgabenfeld) - es könnte aber diesmal auf eine Stadträtin bei der CDU hinauslaufen. Die SPD stellt zwei Stadträte: Das sollen vermutlich Carola Brückner (bisher Bürgermeisterin) und Gregor Kempert (bisher Soziales) bleiben. Der sechste Stadtratsposten steht der AfD zu, die ihren Kandidaten Andreas Otti aber in 13 Wahlversuchen nicht durchsetzen konnte. Das neue Bezirksamt wird vermutlich noch vor den Osterfeien gewählt - letzte Tendenz im Rathaus: am Mittwoch, 29. März. Das berichtet der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

