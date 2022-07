Auch zu Beginn der Woche demonstrieren Klimaschutz-Aktivisten erneut in Berlin und setzen ihre Straßenblockaden fort. Wie die Gruppe "Letze Generation" ankündigte, sind am Montag diverse Ausfahren der Stadtautobahn A100 betroffen.

So wollen die Aktivisten die Ausfahrten Seestraße, Beusselstraße, Spandauer Damm, Messedamm / Neue Kantstraße und den Abzweig Steglitz (nach Norden) blockieren sowie am Kurt-Schumacher-Damm (Richtung Osten) an der A111.

Nach Angaben der Polizei saßen am Montagmorgen bereits an mehreren Stellen Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ auf den Fahrbahnen. An fünf Orten gebe es Blockaden mit über 40 Demonstrantinnen und Demonstranten. Davon haben sich einige am Asphalt festgeklebt.

Betroffen sind laut Polizei unter anderem die Seestraße/Beusselstraße, der Hohenzollerndamm, der Kurt-Schuhmacher-Damm, die Konstanzer Straße und die Masurenallee.

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin schrieb auf Twitter: "Entlang der Stadtautobahnen sind wieder Demonstrierende unterwegs und blockieren Zufahrten. Im gesamten Netz kann es zu Stau kommen."

Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale kam wegen der Demonstranten am Kurt-Schumacher-Damm zu einem Stau auf der Umfahrung des Flughafentunnels der A111. Von den Protesten am Messedamm seien auch die Buslinien 143 und 349 betroffen.

Die Gruppe „Letzte Generation“ blockiert seit knapp drei Wochen fast jeden Morgen Autobahnausfahrten im Berliner Stadtgebiet. Viele Demonstranten kleben ihre Hände an der Straße fest, um zu verhindern, dass die Polizei sie schnell wegbringt. Bereits von Januar bis März hatten die Demonstranten immer wieder Autobahnausfahrten blockiert. (Tsp, dpa)