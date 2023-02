Letzte Generation stört Berlinale-Eröffnung Klimaaktivisten kleben sich am Roten Teppich fest

Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Donnerstagabend die Eröffnung der Berlinale gestört. Wie die Gruppe mitteilte, klebten sich zwei Aktivisten mit Sekundenkleber auf dem Roten Teppich am Berlinale-Palast fest, in dem die Eröffnungsgala stattfand. Nach einer Mitteilung der Gruppe hatten die beiden zuvor eine Absperrung überwunden.

„Inmitten glänzender Roben machten sie in schlichten T-Shirts mit der Aufschrift: „Letzte Generation” unignorierbar deutlich, dass die jetzige Regierung, die jetzige Gesellschaft, die letzte ist, die noch eine Chance hat, den Kurs in eine Klimahölle mit Milliarden Todesopfern zu verhindern“, hieß es in der Mitteilung der Protestgruppe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Bei Beginn der Protestaktion waren die Gäste allerdings bereits im Saal, der Rote Teppich war weitgehend leer.

„She Came to Me“ eröffnet die Berlinale 2023

Nach Berlin waren etliche Filmstars gekommen, etwa Schauspielerin Anne Hathaway, Schauspieler Peter Dinklage und die diesjährige Jurypräsidentin Kristen Stewart. Über den Teppich liefen etwa auch die Schauspieler Elyas M’Barek, Matthias Schweighöfer und Lars Eidinger, die Schauspielerinnen Heike Makatsch und Iris Berben, Innenministerin Nancy Faeser und Wirtschaftsminister Robert Habeck.

Als Eröffnungsfilm wurde die Komödie „She Came to Me“ von Regisseurin Rebecca Miller ausgesucht, in der neben Hathaway und Dinklage auch Marisa Tomei mitspielt. Jurypräsidentin Kristen Stewart wird gemeinsam mit anderen Filmschaffenden am Ende entscheiden, welche der insgesamt 19 Wettbewerbsfilme mit Goldenen und Silbernen Bären ausgezeichnet werden. Die Berlinale will in den rund anderthalb Wochen insgesamt rund 280 Filme zeigen. Die Filmfestspiele laufen bis zum 26. Februar.

Am Rande der Berlinale-Gala hatte die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di zu einer Protestkundgebung aufgerufen. Hintergrund waren die Arbeitsbedingungen bei der Yorck Kino GmbH in Berlin und ein Warnstreik am selben Tag. Mehrere Kinos des Unternehmens sind Spielstätten der Berlinale. (mit epd, dpa)

Zur Startseite