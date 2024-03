Luft aus Autoreifen gelassen Berliner Polizei registriert mehr als 1700 Straftaten von Umweltaktivisten

Platte Autoreifen haben im vergangenen Jahr in der Hauptstadt mehrfach die Gemüter erregt. Allein 2023 wurden Autoreifen, aus denen die Luft gelassen worden war, 1100-mal zur Anzeige gebracht. Das bestätigte eine Polizeisprecherin am Samstag dem Tagesspiegel. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.

In diesem Jahr hat die Polizei nach eigener Auskunft 341 derartige Fälle registriert. Für das gesamte Jahr 2022 waren es lediglich 342 Anzeigen. „Doch die Dunkelziffer ist viel höher“, so die Sprecherin der Polizei Berlin. Das Hellfeld zeigt, dass seit Erfassung der Daten im Jahr 2021 insgesamt 1783-mal die Luft aus den Autoreifen gelassen wurde.

Viele Anzeigen würden gar nicht erst wegen der Sachbeschädigung, sondern wegen verpasster Termine und der verhinderten Nutzbarkeit des Fahrzeugs unter dem Vorwurf der Nötigung erstattet, so eine Polizeisprecherin zur „B.Z.“.

Teils liege den Aktionen erkennbar eine politische Motivation zugrunde, sodass der Staatsschutz ermittele, erklärte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Dies könne bei Bekennerschreiben der Fall sein oder wenn zum selben Zeitpunkt in einer Straße mehrere meist hochwertige Fahrzeuge betroffen seien.

„The Tyre Extinguishers“ erst im März in Erscheinung getreten

Einige Extremisten nennen sich „The Tyre Extinguishers“. Die international agierende Bewegung ist für ihre großangelegten Sabotageaktionen bekannt. Sie schrauben den Reifen die Ventilkappen auf. Dann klemmen sie kleine Fremdkörper in die Kapseln, wodurch das Ventil offen gehalten wird und die Luft langsam entweicht. Anschließend werden die Ventile wieder zugeschraubt. Ein Vorgang, der nach Angaben der Gruppe nur zehn Sekunden in Anspruch nimmt.

Erst in der Nacht vom 10. zum 11. März schlugen die Extremisten wieder in Potsdam zu. Wie die Polizei mitteilte, war eine zweistellige Zahl an Fahrzeugen betroffen. An den Autos hinterließen die Klima-Aktivisten Bekennerschreiben. Kurz darauf kam es in Brandenburgs Landeshauptstadt zu einer Hausdurchsuchung. Bei dem größeren Polizeieinsatz sollen mutmaßlich gefährliche Stoffe gefunden worden sein. Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt nach eigenen Angaben unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in mehreren Fällen und wegen des vorsätzlichen unerlaubten Besitzes von Chemikalien gegen einen Mann.

In Berlin waren die Aktivisten zuletzt im Februar aktiv. Bei ihrer Aktion leerten sie nach eigenen Angaben die Autoreifen von 80 SUVs in Charlottenburg-Wilmersdorf sowie Steglitz-Zehlendorf. (mit dpa)