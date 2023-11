Mann quält und verspeist Tauben an öffentlichen Orten Berlins Tierschutzbeauftragte wirft Behörden Untätigkeit vor

Berlins Landestierschutzbeauftragte Dr. Kathrin Herrmann kritisiert Polizei und Staatsanwaltschaft scharf. Grund ist ein Mann, der an öffentlichen Plätzen in Berlin – etwa am Kottbusser Tor, am Halleschen Tor und in Baumschulenweg – regelmäßig Tauben bei lebendigem Leib und vollem Bewusstsein die Federn ausrupft oder mit einem Obstmesser den Hals durchtrennt, um sie anschließend zu verzehren.

Die zuständigen Behörden würden nichts gegen den Mann unternehmen, kritisiert Herrmann in einer Mitteilung. Es sei „nicht nachvollziehbar, weshalb die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren zu den Vorfällen eingestellt hat, auch angesichts der erheblichen Qualen, die den Tieren vor der Tötung zugefügt werden“, so die Tierschutzbeauftragte.

Hermann fordert ein entschlossenes Eingreifen gegen den Mann. Es liege nun an den zuständigen Behörden, „weitere Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwenden, notfalls auch durch Zwang.“ Der Anblick der Tierquälereien und liegen gelassener Kadaver seien als Störung der öffentlichen Ordnung nicht länger hinzunehmen.

Herrmann berichtet von „zahlreichen grausamen Übergriffen auf Tauben und Taubenküken“: „Bürgerinnen und Bürger berichten uns von verstörenden Szenen, in denen ein Mann mit geköpften Tauben hantiert und, wenn er darauf angesprochen wird, mit einem Messer droht. Neben einem Schlafquartier wurden zudem die Überreste unzähliger Tauben gefunden“, sagte Herrmann. Die Praktik des Mannes verstoße gegen das deutsche und europäische Tierschutzrecht.

Ein solcher Umgang mit fühlenden Lebewesen sei inakzeptabel und der Anblick solcher Tiermisshandlungen wirke verstörend, insbesondere auf Kinder. Zunehmend würden sich auch Passanten von dem uneinsichtigen, mit einem Messer bewaffneten Mann bedroht fühlen.