Berlin, du und deine kaputten Brücken - nächstes Kapitel: die Salvador-Allende-Brücke in Berlin-Köpenick. Die führt über die Müggelspree, stammt von 1981, ist kaputt, muss neu gebaut werden. Ein Teil wird seit 2017 bereits für fast 40 Millionen Euro saniert - die Brücke blieb aber befahrbar.

Doch jetzt seien an der Brücke Risse im Beton bemerkt worden, bestätigte die Senatsverwaltung für Verkehr am Donnerstag auf Anfrage. Und deshalb wird das Bauwerk bis zum Jahresende 2019 für den Autoverkehr gesperrt. So lange dauere es, bis eine Ersatzbrücke über die Spree errichtet wird. Für Fußgänger und den Radverkehr solle die Brücke aber offen bleiben.

Hiobsbotschaften zu den Berliner Brücken waren in den vergangenen Wochen immer wieder zu hören. An der Elsenbrücke über die Spree waren Risse im Beton entdeckt worden. Sie muss abgerissen und in den nächsten Jahren neu gebaut werden. Auch die Rudolf-Wissell-Brücke bröckelt, und auch die Mühlendammbrücke steht weit oben auf der Liste der schlimmsten Bauwerke.

