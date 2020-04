An vielen Stellen gibt es Lockerungen, an manchen Verschärfungen: Der Berliner Senat hat am Dienstag Änderungen in der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 beschlossen. In einer anschließenden Pressekonferenz sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), er sei stolz darauf, wie verantwortungsbewusst die Berlinerinnen und Berliner bisher mit den Einschränkungen umgegangen seien.

Aber: "In keiner Minute ist jetzt eine Situation da, wo man sagen kann: Allgemeine Entwarnung. Was wir erreicht haben, ist sehr sehr fragil." Man müsse weiter daran arbeiten, die Infektionswelle unter Kontrolle zu halten und dürfe nicht sorglos mit den Maßnahmen umgehen.

Lesen Sie hier alles über die neuen Maßnahmen, was sich ändert und was so bleibt, wie es ist:

WELCHE CORONA-MAßNAHMEN SICH ZUNÄCHST NICHT ÄNDERN:

Um die erreichten Erfolge nicht zu gefährden, gelten weiterhin Kontaktbeschränkungen und der Mindestabstand von 1,5 Metern. Dieser sei immer noch die beste Methode, um eine Ansteckung zu vermeiden, betonte Michael Müller.

und der Mindestabstand von 1,5 Metern. Dieser sei immer noch die beste Methode, um eine Ansteckung zu vermeiden, betonte Michael Müller. Weiterhin gilt, dass sich Personen in der Öffentlichkeit nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufhalten dürfen.

Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bleiben weiter grundsätzlich bis zum 31. August untersagt.

mit mehr als 1000 Teilnehmern bleiben weiter grundsätzlich bis zum 31. August untersagt. Gastronomiebetriebe dürfen weiterhin keine Sitz- oder Stehplätz anbieten, Bars und Clubs bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Die Lieferung und Abholung von Speisen oder Getränken für den Verzehr zu Hause ist erlaubt.

dürfen weiterhin keine Sitz- oder Stehplätz anbieten, Bars und Clubs bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Die Lieferung und Abholung von Speisen oder Getränken für den Verzehr zu Hause ist erlaubt. Theater und andere Aufführungsorte wie Opern und Konzerthäuser bleiben bis zum 31. Juli, dem Saisonende, geschlossen.

und andere wie Opern und Konzerthäuser bleiben bis zum 31. Juli, dem Saisonende, geschlossen. Der Betrieb auf und in Sporthallen, Schwimmbädern, Fitnessstudios, Saunen, Sonnenstudios bleibt untersagt.

Eine Maskenpflicht in Geschäften gibt es nicht. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird aber dringend empfohlen.

[Alle aktuellen Entwicklungen in Folge der Coronavirus-Pandemie finden Sie hier in unserem Newsblog.]

WELCHE CORONA-MAßNAHMEN ANGEPASST WERDEN: