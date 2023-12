Massenschlägerei an Oberschule in Berlin-Neukölln 49 Schüler und Lehrer durch Pfefferspray verletzt

An einer Oberschule in Berlin-Neukölln ist es am Montag zu einer Massenschlägerei gekommen. Insgesamt 49 Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte sollen durch Pfefferspray verletzt worden sein, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Demnach gerieten gegen 10:30 Uhr an der Schule im Efeuweg zunächst fünf Jungs im Alter von 14 und 15 Jahren in einen Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung versprühte ein 14-Jähriger Pfefferspray, lief dabei aber selbst in die sich ausbreitende Gaswolke.

Das Spray fiel daraufhin zu Boden, ein Kontrahent hob es auf und setzte es wiederum gegen die anderen Jungs ein. Hinzu kam ein weiterer 15-Jähriger und schlug auf einen der Beteiligten ein, woraufhin bald alle aufeinander einschlugen und eine Massenschlägerei entbrannte.

Lehrer mit Pfefferspray besprüht

Zwei Lehrkräfte, ein 38-Jähriger und eine 30-Jährige, wollten eingreifen, wurden dabei ebenfalls angegriffen und mit Pfefferspray besprüht. Die 52 Jahre alte Schulleiterin eilte hinzu, wurde geschubst und kam anschließend mit einem Handbruch in eine Klinik.

Alarmierte Polizisten beruhigten die Situation zunächst. Dann erschien der 21-jährige Bruder eines der Kontrahenten und griff zwei Einsatzkräfte an, einen mit einem Faustschlag ins Gesicht. Er wurde von den Beamten zu Boden gebracht und erlitt eine Platzwunde an der Lippe. Nun wird gegen mehrere Beteiligte wegen Körperverletzung ermittelt.