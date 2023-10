Mehr als 40 Ausfalltage im Jahr Wenn die Berliner Verwaltung krank macht

Die Arbeit für das Land Berlin macht krank. Was drastisch klingt, ist zumindest in Teilen der Behörden traurige Realität. Ausgerechnet bei Polizei und Feuerwehr sind die krankheitsbedingten Ausfallquoten der Mitarbeitenden besonders hoch – die zuletzt leicht positive Entwicklung hat sich im Jahr 2022 wieder in ihr Gegenteil verkehrt.

Spitzenreiter in der Statistik zu durchschnittlichen Krankheitstagen unter den Beschäftigten ist die Berliner Feuerwehr. Von 45,4 Ausfalltagen im Jahr 2021 stieg der Wert 2022 auf 52,1. Wohlgemerkt handelt es sich dabei um den Durchschnitt aller Beschäftigten. Nicht wenige Feuerwehrleute müssen dementsprechend über viele Monate hinweg und damit dauerhaft krankgeschrieben sein.

Nicht viel besser sieht es bei den Vollzugs- und Verwaltungskräften der Berliner Polizei aus. Nachdem der Durchschnitt ihrer jährlichen Krankentage 2021 bei 44,5 Tagen gelegen hatte, stieg die Zahl 2022 auf 50,3. Genau wie bei der Feuerwehr müssen sich unter den mehr als 20.000 Beschäftigten der Berliner Polizei demnach etliche befinden, die dauerhaft krankgeschrieben sind.

Im gesamten Kalenderjahr 2022 kamen bei der Polizei so 22.992 Krankentage zusammen. 2021 lag der Wert noch bei 15.506. Berlinweit sammelten allein die Mitarbeitenden der Senatsverwaltungen 2022 etwas mehr als 72.300 Krankentage an.

Kaum besser sieht es in den noch etwas stärker als die Hauptverwaltungen unter Personalmangel leidenden Bezirken aus. Zwischen 41,1 (Neukölln) und 50 (Mitte) Krankentagen im Durchschnitt listet eine Statistik auf, die vom aus der AfD ausgetretenen Abgeordneten Antonin Brousek erfragt worden war. Über alle Bezirke hinweg ist dabei die Krankenquote der verbeamteten Mitarbeitenden etwas höher als die der angestellten Beschäftigten. Der größte Unterschied zwischen beiden Gruppen lässt sich in Lichtenberg konstatieren.

Klar ist: Die im Vergleich zum Rest der Beschäftigten exorbitant höhere Krankenquote – im Durchschnitt war 2022 jeder Arbeitnehmer in Deutschland für 18,2 Tage krankgeschrieben – verschärft den in der Berliner Verwaltung ohnehin grassierenden Personalmangel zusätzlich. Berlinweit harren rund 7000 offene Stellen einer Besetzung. Hinzu kommen jene, die der Senat im Zuge der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2024/25 neu schaffen will, wie etwa in den Bürgerämtern.