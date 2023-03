Mehrere Fahrbahnen blockiert Klimaaktivisten protestieren auf dem Berliner Ernst-Reuter-Platz

Klimaaktivist:innen der „Letzten Generation“ haben am Freitagnachmittag den Verkehr am Ernst-Reuter-Platz in Berlin-Charlottenburg stillgelegt. Zehn Personen blockieren dort seit etwa 16 Uhr mehrere Fahrbahnen, wie die Polizei bestätigte. Nähere Angaben konnte sie zunächst nicht machen.

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin wies via Twitter auf Verkehrseinschränkungen am Ernst-Reuter-Platz hin. Die BVG-Buslinie M45 werde umgeleitet.

Insgesamt fünf Straßen führen auf den viel befahrenen Verkehrsknotenpunkt im Berliner Westen. Die B2, die über den Ernst-Reuter-Platz führt, ist im Westen Berlins eine der wichtigsten Zufahrtsstraßen zur Autobahn A100 beziehungsweise zur Autobahn A115 Richtung Süden.

Wie ein DPA-Reporter am Freitag vor Ort beobachtete, klebten sich mehrere Menschen sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts auf die Fahrbahn. Ein Lastwagen fuhr sich in einer Wiese fest, als er an der Blockade vorbeifahren wollte.

Laut Angaben der Aktivist:innengruppe nimmt an der Straßenblockade auch ein 72-jähriges Mitglied der Initiative „Omas gegen rechts“ teil. Sprecherin Aimée van Baalen warf der Bundesregierung vor dem Hintergrund der kürzlich abgeschlossenen Ampel-Verhandlungen „Beschleunigung beim Bau von Autobahnen“ und „verwässerte Sektorziele, die nun getrost gerissen werden können“ vor. (mit dpa)

