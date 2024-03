Mit der Berliner S-Bahn gen Westen Wie lange lautet die Ansage noch „Endstation Spandau“?

Diese Woche tagt der Berliner Verkehrsausschuss in der Innenstadt und Spandau steht auf der Agenda. Auf Antrag der Grünen und Linken soll am Mittwoch über die S-Bahn-Verlängerung von Spandau nach Falkensee und weiter nach Brieselang und Nauen gesprochen werden. Darüber hat jetzt der Spandau-Newsletter in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. Das Projekt ist zäh wie Schuhsohle und kommt seit 2020 nur langsam vom Fleck – der Regionalexpress ist schneller, rast aber an vielen Spandauer Kiezen vorbei. Am Rathaus Spandau ist Berlin noch lange nicht zuende.

Die Vorplanung für die S-Bahn nach Falkensee soll Ende 2025 fertiggestellt sein, hatte Staatssekretärin Claudia Elif Stutz, CDU, neulich gesagt. Im Abgeordnetenhaus wird am Mittwoch laut Tagesordnung auch Ute Bonde vom VBB erwartet. Das war die mit der überraschenden Magnetschwebebahn-Idee auf der Heerstraße - hier lesen Sie Reaktionen dazu aus Spandau („Ich bin sehr gern bereit, mit Frau Bonde einmal die Heerstraße abzufahren...“). In Spandau fühlen sich viele viel schon lange vom Land hingehalten, was Pläne zum Ausbau der U-Bahn, zur S-Bahn oder zur Straßenbahn angeht. Mit dem Wohnungsbau hält der ÖPNV nicht mit.

Letzte Woche hat die S-Bahn immerhin eine entscheidende Etappe genommen: Für die Strecke nach Falkensee gibt’s nach der vorläufigen „Nutzen-Kosten-Untersuchung“ grünes Licht. Das ist Eisenbahnerdeutsch: Mit einer NKU wird geprüft, ob der volkswirtschaftliche Nutzen die Kosten deutlich übersteigt. Und das soll bei den S-Bahnstrecken ins boomende Falkensee und in die Großsiedlung Falkenhagener Feld der Fall sein. Nur mit einer positiven NKU beteiligt sich der Bund am Milliarden-Projekt.

Um wie viele S-Bahnhöfe geht’s auf der Strecke? Fixe Erinnerung: Auf der Strecke nach Falkensee sind drei S-Bahnhöfe in Spandau geplant (Nauener Straße, Klosterbuschweg, Albrechtshof) und ins Falkenhagener Feld zwei S-Bahnhöfe (Seegefelder Straße und Falkenseer Chaussee). Seit 1998 endet die S-Bahn am Rathaus. Is‘ auch schon wieder 25 Jahre her.

