Mit Olaf Scholz, da rollt`s Der Bundeskanzler besucht die Berliner BVG

Einen Tag nach Bekanntwerden des endgültigen Rausschmisses von Eva Kreienkamp als Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) besucht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag Deutschlands größtes Nahverkehrsunternehmen. Auf dem Bus-Betriebshof Indira-Gandhi-Straße in Weißensee will sich Scholz nach Angaben der BVG über den Stand der Vorbereitungen auf den Start des Deutschlandtickets informieren. Zweiter Programmpunkt ist die Elektromobilität im BVG-Busbereich.

Wie die BVG im Vorfeld mitteilte, wird der Kanzler am E-Bus-Ladefeld durch Vorstand und Gesamtpersonalrat der BVG begrüßt. Danach will der SPD-Politiker in einen E-Bus steigen und selbst eine Runde über den Betriebshof fahren.

BVG-Vorstand Rolf Erfurt begrüßt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf dem Bus-Betriebshof Indira-Gandhi-Straße in Weißensee. © Jörn Hasselmann

Vorgeführt wird auch das Laden eines E-Busses über einen Pantographen. „Der Bundeskanzler erhält auf dem Dacharbeitsstand einen Einblick in die Hochvolttechnik eines E-Busses“, hieß es vorab. Zuletzt will sich der Kanzler mit Auszubildenden treffen, dies dann aber ohne Fotografen.

Der Betriebshof Indira-Gandhi-Straße ist spezialisiert auf E-Busse, er ist einer der wichtigsten Standorte der BVG.