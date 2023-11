Mobile Unterkünfte für Geflüchtete Berliner Senat einigt sich auf Gesetzesänderung zu Tempelhofer Feld

Der schwarz-rote Senat in Berlin hat sich darauf geeinigt, das Tempelhofer-Feld-Gesetz zu ändern, um weitere Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete zu schaffen. Das berichtete am Dienstagabend der RBB unter Berufung auf Senatssprecherin Christine Richter.

Sie bestätigte dem Sender, dass die „Task Force Geflüchtete“ unter Leitung des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) die Einigung am Dienstag getroffen habe. Umweltsenatorin Manja Schreiner (CDU) werde nun eine neue Vorlage einbringen. Diese soll der Senat laut RBB in einer Woche beschließen. Der Tagesspiegel konnte Richter am Abend nicht für eine Stellungnahme erreichen.

Nach Informationen des Senders ist die Nutzung einer Fläche südwestlich des Flughafengebäudes am Tempelhofer Damm für den Bau mobiler Gebäude nach der Sitzung der Task Force vom Tisch. Stattdessen soll die bereits als temporäre Flüchtlingsunterkunft genutzte Fläche am Columbiadamm erweitert werden.

Die Nutzung des Tempelhofer Feldes für weitere mobile Unterkünfte erfordert eine Gesetzesänderung. Die Bebauung des Feldes war nach einem Volksentscheid 2014 untersagt worden. Die Initiative „100 Prozent Tempelhofer Feld“, die den Volksentscheid 2014 zum Erfolg geführt hatte, protestiert gegen die Gesetzesänderung. Sie sieht darin ein Einfallstor für eine Randbebauung des Feldes. (Tsp)