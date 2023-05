Mordkommission ermittelt 40-jähriger Syrer in Berlin-Gatow erschossen – Täter weiterhin flüchtig

Am Dienstag ist im westlichen Berliner Stadtteil Gatow ein Mann getötet worden. Wie die Berliner Polizei bestätigte, erlag er noch vor Ort seinen Verletzungen. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 40-jährigen Syrer. Ob der geflüchtete Täter ein Mann oder eine Frau sei, sei noch unklar, hieß es. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, wie ein Sprecher mitteilte.

Der Täter ist weiterhin flüchtig, wie die Polizei bestätigte. Bei der Suche nach dem Täter setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein, war aber zunächst nicht erfolgreich. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gehe man nicht von einer Gefahr für die Öffentlichkeit aus, schrieb die Polizei auf Twitter.

Das Opfer soll erschossen worden sein, hieß es aus Kreisen der Einsatzkräfte. Die Tat ereignete sich gegen 12 Uhr, die Hintergründe sind laut Polizei noch unklar

Bei der Feuerwehr ging um 12.10 Uhr ein Alarm zu einem Leichenfund ein. Der Tote wurde auf dem Waldschluchtpfad gefunden. Später soll die Freiwillige Feuerwehr Gatow laut Polizei Schulen und Kitas in der Umgebung informiert haben, dass eine möglicherweise gefährliche und bewaffnete Person in der Umgebung unterwegs sei.

Nach einem Bericht des „rbb“ warnte eine Grundschule am ehemaligen Flugplatz Gatow vor einer potenziellen Gefahr durch eine mutmaßlich bewaffnete Person. In einer schriftlichen Mitteilung sei die Rede gewesen von einem mit einer Sturmhaube bekleideten Mann, der nahe dem Waldschluchtpfad gesichtet worden sein soll. In einer späteren Mitteilung gab die Schulleitung demnach Entwarnung.

Gerüchte im Internet, nach denen ein bewaffneter und maskierter Mann dort in der Nähe gesichtet worden sein soll, könne man derzeit nicht bestätigen, sagte eine Polizeisprecherin. Auch die Feuerwehr wusste zunächst nichts von einem derartigen Alarm. Die Mordkommission ermittelt. Gatow gehört zum Bezirk Spandau. (mit dpa)