Nach bewaffneten Raubüberfällen Berliner Polizei verhaftet 18-jährigen Intensivtäter

Die Berliner Polizei hat einen 18-jährigen Intensivtäter gefasst. Er wurde am Donnerstagnachmittag in Lichtenberg von Fahndern der Polizei verhaftet, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Der 18-Jährige war schon früher mit Straftaten aufgefallen und wird nun verdächtigt, in den vergangenen Monaten in den Stadtteilen Friedenau, Kreuzberg, Schmargendorf und Steglitz als Haupttäter an drei schweren Raubtaten mit Messern beteiligt gewesen zu sein sowie an einer gemeinschaftlichen Bedrohung. (dpa/Tsp)