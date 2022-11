Nach Blockade der „Letzten Generation“ Flughafen BER will Sicherheitskonzept überprüfen und nachbessern

Nach der Aktion von Klimaaktivisten auf dem Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld und der Unterbrechung des Flugverkehrs ist eine Debatte über die Sicherheit von Airports entbrannt – auch wegen Terrorgefahr. Der Flughafen BER will nach der Aktion der „Letzten Generation“ sein Sicherheitskonzept überprüfen und verbessern. Das sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft am Freitag dem Tagesspiegel.

Die bisherige Absicherung mit dem 28 Kilometer langen Zaun entspreche bislang internationalen Standards. Die Aktion der Gruppe „Letzte Generation“ mit dem Durchschneiden des Zaunes und dem Festkleben auf dem Rollfeld – und damit im Hochsicherheitsbereich – habe nun eine neue Qualität, sagte der Sprecher.

„Wir denken da zusammen mit der Polizei nach, die auch die Aufgabe hat, die Flugbetriebsflächen mit zu sichern“, konkretisierte der Sprecher. Sollte es Möglichkeiten geben, den Zaun um das Betriebsgelände noch stabiler zu machen, „dann werden wir das selbstverständlich machen“.

Das Vorgehen der Klimademonstranten sei „hochgefährlich und hochriskant“ gewesen. Es gebe für den Zaun auch elektronische Sicherungsmaßnahmen. Allerdings müssten die auch so justiert sein, dass nicht bei jedem Wildschwein am Zaun Alarm geschlagen wird.

In der Bundesrepublik müssen Flughafengebäude, Flugzeuge und alle wichtigen Anlagen durch Alarmanlagen, Videoüberwachung, Zäune, Beleuchtung und Bewegungsmelder geschützt sein. Zudem gibt es regelmäßige Streifen.

Nach dem Luftsicherheitsgesetz sind Flughafenbetreiber zum Schutz des Flughafenbetriebs vor Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs verpflichtet. Sie müssen „die Bereiche der Luftseite gegen unberechtigten Zugang“ sichern. Sicherheitsbereiche oder sensible Teile der Sicherheitsbereiche darf nur „hierzu besonders berechtigten Personen“ gestattet werden.

