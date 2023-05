Nach Gewalttat an Berliner Schule Wie Eltern mit ihren Kindern über Verbrechen sprechen sollten

Zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren sind am Mittwoch an einer Schule in Neukölln schwer verletzt worden. Eines von ihnen befindet sich in Lebensgefahr. Ein 39-jähriger mutmaßlicher Täter wurde gefasst. Die Tatwaffe war der Polizei zufolge ein Messer. Hinweise auf ein religiöses oder politisches Motiv gibt es bislang nicht. Alle anderen Schülerinnen und Schüler sind mittlerweile ihren Eltern übergeben worden.

Während Erwachsene Schocknachrichten dieser Art einordnen können, verstehen Kinder oft nicht, was passiert ist. Werden sie mit den Geschehnissen konfrontiert, kann dies verunsichern oder traumatisieren. Wie können Eltern die Tat mit ihren Kindern besprechen, ohne sie zu verängstigen oder ihre Sorgen zu ignorieren? Eine Pädagogin erklärt hier, worauf es dabei ankommt.

Erst im vergangenen Februar war in der Nähe eines Spielplatzes im Bürgerpark Pankow ein fünfjähriges Mädchen erstochen worden. Die Tat hatte nicht nur Berliner Eltern schockiert. Silke Mrose, Psychologin, Familientherapeutin und Fachkraft für Kinderschutz, leitet die Beratungsstelle Lösungsweg in Teltow des Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerks. Hier gibt sie Tipps, wie Eltern auf Kinderfragen antworten können.