Nach monatelanger Sperrung Die U2 fährt ab Montag am Alexanderplatz wieder durch

Ab dem kommenden Montag fährt die U-Bahnlinie U2 am Berliner Alexanderplatz wieder zweigleisig. Die Bauarbeiten am U-Bahnhof wurden planmäßig beendet. Das teilte die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Dienstag mit.

Damit kann der Betrieb der U-Bahnlinie zwischen den Bahnhöfen Pankow und Ruhleben wieder regulär aufgenommen werden. Der aktuelle Pendelverkehr und Umstiege entfallen nach BVG-Angaben am kommenden Montagmorgen. Den letzten Schliff hätten bereits in der vergangenen Montagnacht Fachleute der BVG dem neuen Gleis verpasst.

Nachdem der Tunnel abgesackt war, konnte die U2 nur eingleisig durch den Bahnhof im Berliner Zentrum fahren. „Wir freuen uns sehr, dass die U2 nun endlich wieder regulär fahren kann“, teilte BVG-Betriebsvorstand Rolf Erfurt mit. Alle notwendigen Arbeiten seien wie vorgesehen abgeschlossen worden. „Auch die externen Gutachten belegen: Alle Signale stehen auf Grün!“, so Erfurt.

Laut Mitteilung laufen die Arbeiten Hochhausprojekt von Covivo am Alexanderplatz planmäßig weiter. Auch während der weiteren Bauzeit werde der U2-Tunnel mit sensiblen Messsystemen überwacht.

Der BVG-Tunnel war um bis zu vier Zentimeter abgesackt und wurde nach Angaben von Hochhaus-Bauherr Covivio inzwischen um fünf Millimeter angehoben. Wie BVG-Betriebsvorstand Erfurt im Juni sagte, habe die leichte Hebung genügt und soll zugleich verhindern, dass durch stärkere Bewegungen größere Schäden an der mehr als 100 Jahre Betonkonstruktion entstehen könnten.