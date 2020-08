Der Gesundheitszustand des lebensgefährlich erkrankten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny ist nach Angaben seiner russischen Ärzte zu "instabil", um nach Deutschland gebracht zu werden. Dies teilte Nawalnys Sprecherin am Freitag im Onlinedienst Twitter mit und kritisierte, die Entscheidung der Ärzte sei eine "Bedrohung für sein Leben".

Der russische Oppositionelle war am Donnerstag nach einer mutmaßlichen Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Donnerstag eine Behandlung in einem deutschen Krankenhaus angeboten. Deutschland sei zu aller gesundheitlichen Hilfe für Nawalny bereit, "auch in deutschen Krankenhäusern", sagte die Kanzlerin bei einem Treffen mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in Südfrankreich.

Ärzte in Russland kämpfen in einem Krankenhaus um Nawalnys Leben, der nach Angaben seiner Sprecherin "gezielt vergiftet" worden sein soll.

Als behandelnde Klinik käme die Berliner Charité in Frage. Der Wunsch nach einer Behandlung in Berlin sei von Nawalnys Familie an ihn herangetragen worden, sagte der Filmproduzent Jaka Bizilj. Der Gründer der Initiative "Cinema for Peace" hatte 2018 bereits dabei geholfen, den vergifteten Putin-Kritiker Pjotr Wersilow von der Künstlergruppe "Pussy Riot" nach Deutschland zu bringen.

Die Berliner Charité sei bereit, Nawalny zu behandeln, teilte die Initiative mit. Ein Rettungsflugzeug ist einem Medienbericht zufolge in der Nacht zum Freitag in Deutschland gestartet, um den Kreml-Kritiker aus der russischen Stadt Omsk abzuholen. Das Flugzeug mit einem Rettungsteam an Bord habe um 03.11 Uhr in Nürnberg abgehoben, berichtete die „Bild“-Zeitung.

Anatoliy Kalinichenko (M.) ist stellvertretender Chefarzt des Omsker Krankenhauses, in dem Kreml-Kritiker Nawalny behandelt wird. Foto: Evgeniy Sofiychuk/AP/dpa

Nawalnys persönliche Ärztin Anastassija Wassiljewa hatte zuvor schon einen möglichen Transport des 44-Jährigen ins Ausland angedeutet. Er solle zu einem führenden Toxikologiezentrum in Europa geflogen werden. Ein konkretes Land nannte die Medizinerin bei Twitter nicht.

"Wir bitten um Unterstützung", schrieb sie an den Kreml gerichtet. Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte zuvor der Agentur Interfax zufolge eine schnelle Prüfung eines Antrags auf einen solchen Transport versprochen.

Nawalny liegt nun auf der Intensivstation im Koma und muss beatmet werden. Die Mediziner auf der Intensivstation des Krankenhauses im sibirischen Omsk täten alles, "um sein Leben zu retten", sagte der stellvertretende Direktor der Klinik, Anatoli Kalinitschenko. Nawalnys Zustand sei "stabil".

Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa

Auf Twitter schrieb Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch: "Wir glauben, dass Alexej mit etwas vergiftet wurde, das in seinen Tee gemischt war." Die Ärzte bestätigten dies zunächst nicht. Es liege noch keine Diagnose vor, sagte Kalinitschenko. Dem regionalen Gesundheitsministerium zufolge liegt Nawalny in einem natürlichen, nicht in einem künstlichen Koma.

Merkel und Macron besorgt

Merkel und Macron äußerten sich beide äußerst besorgt über den Gesundheitszustand des Putin-Kritikers. Merkel sprach von einem "sehr besorgniserregenden Zustand". Macron bot seinerseits die Hilfe Frankreichs an. "Wir sind bereit, jede mögliche Hilfestellung zu leisten - in gesundheitlicher Weise und in Hinblick auf Asyl", sagte er. Beide forderten zudem eine Aufklärung der Umstände von Nawalnys Erkrankung.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärte, wenn sich der Verdacht einer Vergiftung bestätige, müssten die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Der britische Außenminister Dominic Raab zeigte sich "zutiefst besorgt".

Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, Nawalny sei "ohne Zweifel einer der bekanntesten, einflussreichsten und lautstärksten Gegner von Korruption in Russland". Seine politische Arbeit und seine Investigativ-Recherchen zu Korruption, in denen er immer wieder behindert werde, seien wichtig für die Transparenz in einer Demokratie und für eine lebendige Zivilgesellschaft in Russland.

Nawalnys Stiftung deckte Korruption auf

Nawalnys Stiftung deckt immer wieder Fälle von Korruption und den dekadenten Lebensstil von Vertretern der russischen Elite auf. Die Enthüllungen erfolgen vor allem über das Internet.

Nawalny wurde schon mehrfach festgenommen und zu Haftstrafen verurteilt. Derzeit bereist er Russland, um die Wahl von Putin-Unterstützern bei Regionalwahlen im September zu verhindern.

Mehr zum Thema Kreml wünscht „schnelle Genesung“ Nawalny nach Vergiftung in Lebensgefahr

Nawalny war in der Vergangenheit zudem bereits mehrfach attackiert worden. 2017 wurde er am Auge verletzt, als Angreifer ihn vor seinem Büro mit einer antiseptischen grünen Flüssigkeit besprühten. Im August vergangenen Jahres erlitt Nawalny in Polizeigewahrsam Hautausschläge und sein Gesicht schwoll an. Ärzte im Krankenhaus sagten anschließend, er habe eine allergische Reaktion erlitten, doch Nawalny forderte Ermittlungen wegen Vergiftung. (AFP, dpa)