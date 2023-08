Nach Silvesterkrawallen in Berlin Stadtweites Projekt soll Jugendgewalt bekämpfen

Nach den Silvesterkrawallen in Berlin hatte ein Jugendgewaltgipfel im Februar 29 Maßnahmen gegen Jugendgewalt beschlossen. Rund 30 Vertreter von Politik, Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz sowie der Integrations- und Sozialarbeit berieten, wie man weitere Eskalationen verhindern oder zumindest eindämmen kann.

Eine der Maßnahmen lautet: Das Pilotprojekt der Arbeitsgruppe „Kinder- und Jugendkriminalität“, bisher in Neukölln erprobt, wird auf ganz Berlin ausgeweitet. Über die Details und die Arbeit des Projektes informierte sich Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) am Dienstag bei Beteiligten der AG in Neukölln.

Das Projekt richtet sich an elf- bis 17-jährige Schwellentäter und kiezorientierte Mehrfach- und Intensivtäter. Ziel ist es, weitere Straftaten zu vermeiden durch die Einrichtung von Präventions- und Interventionsteams sowie die enge Vernetzung aller beteiligten Akteure. Dazu gehören Schulen, Regionale Sozialpädagogische Dienste (RSD), Polizei, Jugendberufshilfe, Ausländerbehörden, Jugendhilfe und Justiz.

Bildungssenatorin Günther-Wünsch sagte: „Das nachweislich erfolgreiche Neuköllner Handlungskonzept arbeitet mit besonders schwierigen Jugendlichen. Dieses Erfolgsmodell hat großes Potenzial auch für andere Bezirke.“

Mehr als 100 Jugendliche sind bisher in Neukölln betreut worden

Über die bisherigen Erfahrungen mit dem Projekt wurde Günther-Wünsch von Beteiligten im Neuköllner Jugendklub „YO!22“ informiert. Mit dabei waren neben die kommissarische Neuköllner Jugendamtsleiterin Katrin Dettmer, die Leiterin der Jugendgerichtshilfe Martina Kirstan, Ralf Gilb, Geschäftsführer der Jugendsozialhilfe-Organisation Outreach, und Songül Cetinkaya, die Leiterin des Jugendklubs.

Auch Jugend- und Familien-Staatssekretär Falko Liecke (CDU) war anwesend. Er hatte das Projekt 2016 als damaliger Neuköllner Jugendstadtrat mit ins Leben gerufen.

Mehr als 100 gewalttätige Jugendliche sind bisher erfolgreich betreut worden, lediglich elf Personen seit 2017 haben die Betreuung durch die Sozialarbeiter des Jugendamts abgebrochen. Eine Betreuung gilt als erfolgreich, wenn ein Jahr lang keine neuen Straftaten mehr verübt wurden und die Perspektive durch einen Schulabschluss oder einen Ausbildungsanschluss geklärt ist.

In Neukölln kümmern sich derzeit acht Sozialarbeiter langfristig und intensiv um die betreffenden Jugendlichen. Sie kooperieren eng mit der Polizei, sie erfahren in der Regel innerhalb eines Tages, ob einer ihrer Jugendlichen mit einer Straftat aufgefallen ist. Die Jugendlichen sollen sich erstmal mit ihren Handlungen auseinandersetzen können. Zudem gibt es eine enge Abstimmung von allen Maßnahmen unter allen beteiligten Personen und Behörden.

Ein ganzes Netzwerk kümmert sich um die Arbeit mit den Jugendlichen

Zu dem Netzwerk, das sich um die Jugendlichen kümmert, gehören Polizei, Regionaler Sozialpädagogischer Dienst – eine bezirkliche Einrichtung, die Eltern, Kinder und Jugendliche in Konfliktsituationen, bei Erziehungsproblemen sowie bei familienrechtlichen Konflikten unterstützt – und die AG. Polizei und RSD informieren die AG umgehend über Vorfälle mit den jungen Tätern, in gemeinsamen Sitzungen wird über den Betroffenen und über Lösungsvorschläge geredet.

Auch die jeweiligen Eltern werden einbezogen. Die Sozialarbeiter stellen immer wieder fest, dass viele Eltern den täglichen Herausforderungen nicht gewachsen sind. Die AG-Mitarbeiter gehen in die Familien. Doch um Eltern zu erreichen, sagen sie, seien mehr Stadtteilmütter und -väter nötig.

Viele Familien und ihre Kinder kennen schon viele Hilfsangebote

Viele Familien und ihre Kinder kennen schon die ganze Palette staatlicher Hilfsangebote, bevor die AG auftaucht. Familienhelfer, Jugendamt, RSD, Sozialarbeiter von freien Trägern. Einzelmaßnahmen, die oft nicht greifen und zeitlich befristet sind. Wenn nichts gegriffen hat, bittet zum Beispiel der RSD die AG, sich um einen Jugendlichen zu kümmern.

Wie gut das Projekt arbeitet, sieht man an einer Erfolgsmeldung der Arbeitsgruppe: „Keiner von unseren Jugendlichen ist an Silvester nach jetzigem Kenntnisstand strafrechtlich in Erscheinung getreten“, sagte eine AG-Mitarbeiterin.