Nachhaltigkeit gewinnt Energiesparer überzeugen bei Businessplan-Wettbewerb

Es ist Hochsommer, am Wochenende liegen die Temperaturen in Berlin über 30 Grad Celsius. Wer schaltet da nicht gerne die Klimaanlage an? Auf Hochtouren laufen die Kühlzentren aber nicht nur in den Privathaushalten. Auch Krankenhäuser, Rechenzentren und Supermärkte sind darauf angewiesen, dass sie die Temperaturen herunterregulieren können. Der Aufwand ist immens: Der Energiebedarf für Kältetechnik lag schon 2017 bei rund 14 Prozent des deutschen Stromhaushalts.

Beim Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg (BPW) wurde nun mit Factor 4 Solutions ein Start-up ausgezeichnet, dass den Energiebedarf für Kältetechnik deutlich verringern könnte. Mithilfe eines Systemreglers, der durch eine künstliche Intelligenz gesteuert werde, könne der Energieverbrauch für Kühlzentren um 20 Prozent, teilweise sogar um bis zu 75 Prozent gesenkt werden. Entwickelt wurde die Idee von Wissenschaftler:innen des Instituts für Energietechnik der TU Berlin, die die Start-up-Gründung vom Centre for Entrepreneurship der TU betreut.

Für ihre Gründungsidee überreichten Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, ihr Brandenburger Amtskollege Jörg Steinbach und Hinrich Holm, Vorsitzender der Investitionsbank Berlin (IBB), den Forschenden den mit 20.000 Euro dotierten Preis. „Es freut mich, dass in diesem Jahr ein Team mit einem Geschäftsmodell zum nachhaltigen Energiemanagement ausgezeichnet wurde. Das Thema ist immens wichtig für Berlin, um dessen klimapolitische Ziele zu erreichen. Deshalb ist es wichtig, dass dieses Bewusstsein in Gründungsideen einfließt“, würdigt Holm die Arbeit des Start-ups.

Neben Factor 4 Solutions wurde das Gesundheits-Start-up PsySolutions mit dem Publikumspreis geehrt. Die Gründer:innen haben die Plattform Tepavi entwickelt, um die ambulante Versorgung psychisch erkrankter Menschen in Deutschland zu verbessern.